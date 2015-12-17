حواس: نعتقد في وجود مقبرة كليوباترا بمعبد «تابوزيريس مجنا» بغرب الأسكندرية

قال وزير الدولة لشئون الآثارالأسبق، الدكتور زاهي حواس إنه من المتوقع أن يتم العثور على مقبرة (كليوباترا) بمعبد (تابوزيريس مجنا) بمنطقة برج العرب بغرب الأسكندرية.

وأشار حواس – في حديثه ، علي هامش ندوة بكلية الطب بجامعة الأسكندرية – الي الاكتشافات الهامة التي تم العثور عليها بمعبد (تابوزيريس مجنا) علي عملة ترجع للإسكندر الأكبر ومومياء ملكية بدون رأس ، وماسك وتمثال خاص بالإله ايزيس ، ووجد أن كل المومياوات التي عثر عليها تتجه ناحية المعبد.

وأوضح أن من اكتشف مقبرة (توت عنخ آمون) هو طفل صغير كان يبلغ من العمر ١٢ عاما ، يدعي : حسين عبد الرسول ، وكان يحمل الماء علي حمار للعمال الذين كانوا يبحثون عن إحدى الإكتشافات الأخري في المنطقة المجاورة لها والتي يجريها الأثري العالمي (هوارد كارتر) ، وأخبره الطفل بذلك ، ومن ثم عثر علي (مقبرة توت عنه آمون) ، وتم منح عبد الرسول قلادة لأنه من قاد الي ذلك الكشف التاريخي .

وقال حواس إن الخبراء أجروا على مومياء (توت عنخ آمون) دراسات وأشعة مقطعية ، وَقّاد ذلك الي معرفة أن توت عنخ آمون تعرض لحادث قبل وفاته بساعتين ، وكان يعاني من (الفلات فوت) والملاريا.

وتحدث عن مصادفة غريبة جعلته يعتقد للمرة الأولي في (لعنة الفراعنة) ، وهي أنه عند ادخال مومياء (توت عنخ أمون) الي جهاز الأشعة المقطعية توقف ولم يعمل إلا بعد ساعة وهي المرة الوحيدة .

وتحدث أيضا عن مومياء الملكة (حتشبسوت) ، وأن الدراسات التي أجريت عليها أثبتت أنها ماتت بالسرطان عن عمر ٥٥ عاما ، وكانت (ثمينة الجسم) ، وأنه تم تحديد المومياء الخاصة بها من خلال العثور علي إحدي أسنانها ، وتمكنوا من خلاله من التأكد من المومياء الخاصة بها.

ا ش ا