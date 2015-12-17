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خبيرة مصرفية: الاحتياط الأجنبي داخل على خط الخطر ويجب خفض الإنفاق بالدولار

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خبيرة مصرفية: الاحتياط الأجنبي داخل على خط الخطر ويجب خفض الإنفاق بالدولار خبيرة مصرفية: الاحتياط الأجنبي داخل على خط الخطر ويجب خفض الإنفاق بالدولار

بسنت فهمي

 

قالت الخبيرة المصرفية، بسنت فهمي، إن قرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة على البورصات بنحو 0.25% إلى 0.50%، سيؤثر على الاقتصاد المصري والخليجي أيضًا، إذ سيدفع إلى التوجهه إلى حفظ القيمة  في الدولار وعدم الاستثمار.

وأضافت فهمي خلال لقاء لها في برنامج “السوق” المذاع على فضائية “الغد العربي” ، مع الإعلامي أحمد بشتو، أن تأثير القرار سيكون شديدًا على الاقتصاد المصري، خاصة أن بعض البنوك كانت قد طرحت أوعية لتبديل الدولار بالجنية، والقرار الأمريكي يجعل المردود عكسي ويدفع للتكالب على الدولار.

وأوضحت فهمي أن القرار يرهق أيضًا الاقتصاد الخليجي وسيشكل مزيدًا من العبء على الأسواق الخليجية، إلا أن الوضع في أسوء، مؤكدة أن ‘‘ الاحتياط الأجنبي متدني للغاية، وإذا جاز التعبير أرى أنه داخل على “خط الخطر” ’’.

وطالبت بسنت، بإتخاذ عدة خطوات سريعة من أجل توفير الدولارات، أولها خفض الإنفاق بالدولار ومنع استيراد السلع التي تنتج في مصر، أيضًا رفع الجمارك على السلع الأخرى الهامة، وتنشيط بيع الأراضي بالدولار للمصريين والعرب.

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