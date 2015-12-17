مباشر - تحرك لاعبو الأهلي على مجموعات بسبب الجماهير أمام الحافلة

لماذا ظهر أحمد الشناوي حارس مرمى الزمالك والجهاز الفني للفريق بالزي القديم "أديداس" على الرغم من ظهور الفريق بالكامل بقمصان شركة ماكرون الإيطالية؟ FilGoal.com يُجيب.

الزمالك فاز بثنائية مقابل لاشيء أمام حرس الحدود في أول مباريات ماركوس باكيتا المدير الفني الجديد للفريق. (طالع التفاصيل)

وقبل انطلاق المباراة ظهر لاعبو الزمالك لأول مرة بقمصان شركة ماركون الإيطالية ولكن ظهر أعضاء الجهاز الفني وعلى رأسهم باكيتا بالزي القديم والتي كانت تصنعه شركة أديداس.

كما يرتدي حارس المرمى أحمد الشناوي قميصا من تصنيع أديداس.

الشركة الإيطالية أرسلت قمصان مؤقتة وماكينة طباعة أرقام للزمالك حتى يتم تصنيع الزي النهائي في يناير المقبل. ولكن لماذا حدث ذلك؟

وعلم FilGoal.com أن الشركة أرسلت بالفعل ملابس حراس المرمى التي كان من المقرر أن يظهر بها الشناوي ولكن خطأ في المقاسات تسبب في ارتدائه الزي القديم.

وجاءت مقاسات زي حراس المرمى بشكل خاطيء تماما. إلى جانب عدم وصول الزي الخاص بالجهاز الفني ولذلك ظهروا أيضا بالزي القديم.

وجاء ظهور الجهاز الفني بالقمصان القديمة بالاتفاق مع الشركة.

قرار قادم

المشكلة الكبيرة تكمن في "خامة" القميص الجديد والتي لم يرضى بها الزمالك حسبما علم FilGoal.com ومن المنتظر أن يطلب الزمالك من الشركة الإيطالية إجراء بعض التعديلات على القمصان والانتظار حتى نصف الموسم.

وفي حالة عدم التعديل سيقرر الزمالك وقتها إلغاء التعاقد والعودة من جديد لشركة "أديداس".

شاهد صور القمصان الجديدة لنادي الزمالك