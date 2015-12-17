دورة تدريبية للعاملين بجامعة قناة السويس لرفع كفاءتهم

فى إطار تطوير العمل الإدارى بالجامعة وتنفيذا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة برفع كفاءة العاملين، أقيمت دورة تدريبية بإدارة التدريب التابعة للإدارة العامة للتنظيم و الإدارة اليوم الخميس، حاضر فيها الدكتور أحمد جمال المدرس المساعد بكلية التجارة، عن الأسلوب العلمى للكتابة الإدارية للخطابات و التقارير و المذكرات.

ودارت المحاضرة حو ل مفهوم الاتصال و عناصر الاتصال من مرسل و مستقبل، و الترميز و الرسالة و قنوات الاتصال، و مفهوم الإدارة و مستوياتها، سواء إدارة تشغيلية أو إدارة وسطى أو إدارة عليا، ثم تحدث عن كيفية كتابة التقارير، و أنواع التقارير، و طرق الاتصال الرئيسية الاتصال الكتابى و الاتصال الشفهى و الاتصال غير اللفظى، و عيوب و مميزات كل نوع من أنواع الاتصال.

و قام الدكتور أحمد جمال بعرض للعوامل التى تزيد من فاعلية الاتصال، و هى الثقة فى مصدر الرسالة المعرفة، و الوعى الكامل لقيمة المعلومات و البيانات، و استخدام لغة مفهومة، و انتقاء العبارات الواضحة و اختيار الوقت المناسب لتوجيه الرسالة و استخدام المؤثرات الدالة التى تعكس حقيقة المعنى عدم التسرع فى اتخاذ القرار و تنظيم الأفكار و الاتصال الجيد كما قام بتوضيح معنى التقرير و كيف يتم إعداده بطريقة متوازنة من حيث الكم و الكيف و الأشياء التى يجب مراعاتها عند كتابة التقرير.

ومنها أن يكون التقرير واضح و موجزا و كاملا ودقيقا و خطوات كتابة التقرير من التخطيط ثم كتابة مسودة و المراجعة الأولية والمراجعة النهائية ومراجعة الأخطاء سواء الإملائية أو النحوية ثم تحدث عن كل أشكال الاتصالات التى تحدث داخل المنشأة و الهدف الرئيسي من كتابة التقارير و هو معاونه الإدارة على إتمام أعمالها من التخطيط والرقابة والتوجيه والإشراف المتابعة و التقييم التوثيق و التسجيل و تبادل المعلومات و المعلومات المرجعية و عرض لأشكال التقارير المختلفة و تصنيفها حسب الموضوعات و الإشكال و الصور و شرح لهيكل التقرير من بداية و صلب التقرير و خاتمة التقرير.



>