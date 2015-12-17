بالصور.. محافظ جنوب سيناء يستقبل وفد الاتحاد الدولى للاتصالات

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم وفدا رفيع المستوى من الاتحاد الدولى للاتصالات بشأن مناقشة الترتيبات اللازمة لإقامة مؤتمر منظمى الاتصالات العالمى، والمزمع إقامته بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من11إلى 14 مايو 2016، بمشاركة 70 دولة من كافة أنحاء العالم و20 شركة عالمية فى مجال الاتصالات.

ورحب المحافظ بالوفد، وأكد لهم أن مدينة شرم الشيخ تملك كافة المؤهلات التى تمكنها من إقامة مثل هذه المؤتمرات الكبرى من قاعات وفنادق وأماكن ترفيهية، فضلا على توافر الأمن والأمان بها، وقد سبق لنا إقامة عدة مؤتمرات دولية هامة وفى فترات وجيزة مثل المؤتمر الاقتصادى العالمى ومؤتمر القمة العربى ومؤتمر اتحاد الكيانات الاقتصادية الأفريقية خلال شهر واحد فقط، وهو شهر مارس الماضى وبشهادة نجاح من كافة دول العالم، فضلا عن استعداد المدينة لاستضافة مؤتمر دافوس العالمي فى مايو القادم ايضا.



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