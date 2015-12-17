اخبار اليمن اليوم.. استمرار تبادل الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار

ركزت أخبار اليمن اليوم، على تبادل قوات الجيش اليمنى، والمقاومة، وعناصر مليشيات الحوثى وصالح، الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار فى جبهات القتال باليمن فى اليوم الثانى من سريانه.

وذكرت مصادر تابعة للمليشيات، أن السلطات اليمنية فى صنعاء بعثت برسالة للأمين العام للأمم المتحدة تطالب فيها بوضع حد لهذه الانتهاكات، وتحذيرات من الجانبين من انهياره وأن يتسبب ذلك فى فشل المفاوضات الجارية فى سويسرا.

>وأكدت مصادر المقاومة فى مدينة تعز، وهى الجبهة التى تشهد أعنف المعارك بين الجانبين، أن المليشيات نفذت منذ بدء وقف إطلاق النار ظهر أمس الأول 50 خرقا لوقف إطلاق النار، تمثلت فى عمليات قنص وهجمات وقصف على مواقع الجيش والمقاومة، وقصف للأحياء السكنية، أسفرت عن مقتل 9 مدنيين حتى الآن، واستمرت المعارك فى أنحاء عديدة من مدينة تعز.

وشملت أخبار اليمن اليوم، تقدم قوات عسكرية كبيرة بقيادة العميد عادل القميرى، نحو مدينة "حرض" بمحافظة حجة شمال غرب اليمن، ومشطت المدينة والمناطق المجاورة من المليشيات التى كانت قد توغلت فيها.

وذكر المركز الإعلامى للمجلس العسكرى، فى تقريره اليومى عن معارك أمس، أن طائرات دول التحالف العربى، قصفت الليلة الماضية مواقع للمليشيات فى محيط منطقتى حبيل سلمان، وجامعة تعز، وأسفرت المعارك عن مقتل أحد عناصر المقاومة وإصابة 6 آخرين.

كما تناولت أخبار اليمن اليوم، خبر وقوع انفجار كبير صباح الخميس اليوم، فى محافظة البيضاء (وسط اليمن) التى تسيطر عليها مليشيات الحوثى، وقوات الرئيس المخلوع على عبد الله صالح.

وتضمنت أخبار اليمن اليوم، أن الانفجار ناتج عن تفجير سيارة مفخخة استهدفت مبنى إدارة أمن المحافظة الذى تحتله المليشيات، وتطايرت بقايا السيارة إلى أماكن بعيدة من شدة انفجار، ولم تتوفر بعد أى تفاصيل عن وقوع ضحايا.