أخبار عاجلة

قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"تربية نوعية" بأسوان تقيم دورة تنس طاولة ضمن دورى الجامعة

Google+ Print
"تربية نوعية" بأسوان تقيم دورة تنس طاولة ضمن دورى الجامعة "تربية نوعية" بأسوان تقيم دورة تنس طاولة ضمن دورى الجامعة
أقيمت اليوم الخميس دورة رياضية فى تنس الطاولة بين طلاب كلية التربية النوعية بجامعة أسوان المشاركين فى الدورة، وذلك تحت إشراف الدكتور رمضان حشمت مستشار اللجنة الرياضية بالكلية.

وقد فاز بالمركز الأول الطالب "ماريو مرقص سيدهم" بالفرقة الأولى بقسم الاقتصاد المنزلى.

وصرح الأستاذ الدكتور راضى عبد المجيد طه عميد كلية التربية النوعية بأن الأنشطة الرياضية بالكلية لها اهتمام خاص، حيث إنها تمثل أحد أهم الأنشطة لدى الطلاب، وأضاف أن الطالب الفائز فى تنس الطاولة سوف يشارك فى دورى جامعة أسوان على مستوى الكليات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365