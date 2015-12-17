"تربية نوعية" بأسوان تقيم دورة تنس طاولة ضمن دورى الجامعة

أقيمت اليوم الخميس دورة رياضية فى تنس الطاولة بين طلاب كلية التربية النوعية بجامعة أسوان المشاركين فى الدورة، وذلك تحت إشراف الدكتور رمضان حشمت مستشار اللجنة الرياضية بالكلية.

وقد فاز بالمركز الأول الطالب "ماريو مرقص سيدهم" بالفرقة الأولى بقسم الاقتصاد المنزلى.

وصرح الأستاذ الدكتور راضى عبد المجيد طه عميد كلية التربية النوعية بأن الأنشطة الرياضية بالكلية لها اهتمام خاص، حيث إنها تمثل أحد أهم الأنشطة لدى الطلاب، وأضاف أن الطالب الفائز فى تنس الطاولة سوف يشارك فى دورى جامعة أسوان على مستوى الكليات.