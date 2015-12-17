صدمة.. العلاج الكيميائى "خدعة" للربح..لايعالج السرطان ويسبب الوفاة

نشر موقع " Healthyfood " الأمريكى، تقريرا عن دراسة تشكل صدمة كبرى لمرضى السرطان، بل للبشرية كلها، حيث أظهرت نتائج الدراسة أن العلاج الكيميائى لا يشكل علاجا لمرض السرطان، وهو مجرد خدعة من الأطباء وشركات الأدوية الكبرى بهدف الربح.

أجرى الدراسة الدكتور هاردن B. جونز، أستاذ الفيزياء الطبية وعلم وظائف الأعضاء فى كلية بيركل، حيث أوضح أن الأشخاص المصابين بالسرطان لا يموتون بسبب المرض، لكن من العلاج الكيماوى وشدة الألم الناتج عنه.

ووفقا للدراسة، التى عمل دكتور جونز على نتائجها لمدة عامين، فإن الهدف الوحيد لعلاجات السرطان الكيميائية هو الربح، والذى يقتسمه شركات الأدوية الكبرى والأطباء، ومرافق الرعاية الصحية وغيرها من المشاركين فى هذه الصناعة، وذلك على الرغم من أن العلاج الكيميائى سام ويؤثر على بعض أجزاء الجسم فى عدد كبير من الحالات، ووفقا للإحصاءات، فإنه فى كثير من الحالات يخفى الأطباء حقيقة العلاج الكيميائى عن مرضى السرطان، ويتجاهلون حقيقة أنه غير فعال ويعرض الجسم للسموم، بل ويعجل بالوفاة.

ويؤكد الدكتور جونز أن معظم الأشخاص الذين يعانون من السرطان ويتعرضون للعلاج الكيميائي تنتهي حياتهم في ألم شديد، ومعرضون للموت بشكل أسرع مقارنة مع المرضى الذين اختاروا أي علاج آخر أو رفضوا الخضوع للعلاج الكيميائى.