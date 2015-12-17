بالصور .. البابا يغادر البحيرة بعد القاء عظته الأسبوعية بدمنهور لاول مرة

غادر اليوم البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مدينة دمنهور بعد زيارة استمرت ثلاثة ايام، ألقى فيها محاضرة بالكلية الاكليريكية وشارك فى الاحتفال بالعيد الـ 44 لرسامة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة وعيد ميلادة الثمانين بحضور محافظ البحيرة والقيادات الشعبية والتنفيذية الى جانب اقامة العظة الروحية بكنيسة مارمرقس فى دمنهور.

حضر العظة الانبا باخوميوس مطران البحيرة والمدن الخمس الغربية وعدد كبير من الكهنة والاساقفة

>فيما توافد المئات من الاقباط على الكنيسة المعروفة باسم الكرمة للسلام على البابا تواضروس والحصول على البركةوأقامت ادارة مطرانية البحيرة سرادق داخل حرم الكنيسة لبث عظة البابا من خلال شاشات عرض كبيرة .

و قال الدكتور بشارة عبد الملك عضو المجلس الملى بمطرانية البحيرة ان العظة التى ألقاها البابا فى كنيسة الكرمة بدمنهور لاول مرة تأتى ضمن برنامج جديد وضعة البابا لالقاء عظته الاسبوعية بالكنائس المختلفة بانحاء الجمهورية موضحا أن عظته تناولت موضوع الوفاء خاصة للدين والوطن وفقا لما جاء بالكتاب المقدس.

يذكر ان البابا تواضروس كان اسقفا لمطرانية البحيرة سنوات عديدة وتتلمذ على ايدى الانبا باخوميوس.



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