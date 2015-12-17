أخبار عاجلة

قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

فيديو – 5 أهداف تشبه هدف عمر جابر في شباك الحدود

Google+ Print
فيديو – 5 أهداف تشبه هدف عمر جابر في شباك الحدود فيديو – 5 أهداف تشبه هدف عمر جابر في شباك الحدود

هدف رائع سجله عمر جابر في شباك حرس الحدود في مباراة الجولة الثامنة من الدوري الممتاز في الدقيقة 56 من عمر لقاء الفريق العسكري مع الزمالك.

وفي هذا التقرير يرصد FilGoal.com أهداف "تشبه" هدف عمر جابر.

حازم إمام في الأهلي

إمبراطور الزمالك سجل هدفا شبيها في شباك الحضري في مباراة ديربي الدور الأول موسم 2001/2002 والذي انتهى 2-1 للزمالك.

محمد بركات في الإسماعيلي

كما سجل محمد بركات في شباك الإسماعيلي بنفس الطريقة هدفه الثالث في المباراة فاز فيها الأهلي بسداسية في موسم 2004/2005.

أحمد شكري في المقاولون

وسجل أحمد شكري هدف تعادل الأهلي في اللحظات الأخيرة من عمر لقاء المقاولون في موسم 2010/2011.

خالد قمر في الزمالك

وسجل خالد قمر بقميص اتحاد الشرطة هدفا من نفس الزاوية المستحيلة في مرمى عبد الواحد السيد حارس الزمالك الذي كان خارج مرماه.

أيمن حفني في الأهلي

أما في قمة الدور الأول من الموسم الماضي سجل أيمن حفني في شباك مسعد عوض في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة»

فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة»

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة