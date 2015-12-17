فيديو – 5 أهداف تشبه هدف عمر جابر في شباك الحدود

هدف رائع سجله عمر جابر في شباك حرس الحدود في مباراة الجولة الثامنة من الدوري الممتاز في الدقيقة 56 من عمر لقاء الفريق العسكري مع الزمالك.

وفي هذا التقرير يرصد FilGoal.com أهداف "تشبه" هدف عمر جابر.

حازم إمام في الأهلي

إمبراطور الزمالك سجل هدفا شبيها في شباك الحضري في مباراة ديربي الدور الأول موسم 2001/2002 والذي انتهى 2-1 للزمالك.

محمد بركات في الإسماعيلي

كما سجل محمد بركات في شباك الإسماعيلي بنفس الطريقة هدفه الثالث في المباراة فاز فيها الأهلي بسداسية في موسم 2004/2005.

أحمد شكري في المقاولون

وسجل أحمد شكري هدف تعادل الأهلي في اللحظات الأخيرة من عمر لقاء المقاولون في موسم 2010/2011.

خالد قمر في الزمالك

وسجل خالد قمر بقميص اتحاد الشرطة هدفا من نفس الزاوية المستحيلة في مرمى عبد الواحد السيد حارس الزمالك الذي كان خارج مرماه.

أيمن حفني في الأهلي

أما في قمة الدور الأول من الموسم الماضي سجل أيمن حفني في شباك مسعد عوض في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.