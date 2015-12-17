نقيب المحامين يترأس لجنة قانونية للدفاع عن خالد يوسف ضد «موسى»

انضم نقيب المحامين سامح عاشور إلى قائمة هيئة قانونية تضم مجموعة من المحامين، للدفاع عن النائب المخرج خالد يوسف، ضد الصحفي أحمد موسى، عقب عرضه صورًا مخلة زعم أنها لخالد يوسف -خلال حلقة برنامجه- الاثنين الماضي.

وتشكلت مساء أمس الأربعاء، هيئة قانونية من مجموعة من المحامين، لتولي الدفاع عن النائب البرلماني والمخرج خالد يوسف، ضد الصحفي أحمد موسى عقب مهاجمته لخالد يوسف الاثنين الماضي.

وأكدت -من قبل- مصادر لوكالة «ONA»، أن اللجنة تضم كل من المحامي طارق العوضي، المحامي طارق نجيدة، عصام الإسلامبولي المحامي بالنقض، وناصر أمين.