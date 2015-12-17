أخبار عاجلة

قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

نقيب المحامين يترأس لجنة قانونية للدفاع عن خالد يوسف ضد «موسى»

Google+ Print
نقيب المحامين يترأس لجنة قانونية للدفاع عن خالد يوسف ضد «موسى» نقيب المحامين يترأس لجنة قانونية للدفاع عن خالد يوسف ضد «موسى»

سامح عاشور نقيب المحامين

انضم نقيب المحامين سامح عاشور إلى قائمة هيئة قانونية تضم مجموعة من المحامين، للدفاع عن النائب المخرج خالد يوسف، ضد الصحفي أحمد موسى، عقب عرضه صورًا مخلة زعم أنها لخالد يوسف -خلال حلقة برنامجه- الاثنين الماضي.

وتشكلت مساء أمس الأربعاء، هيئة قانونية من مجموعة من المحامين، لتولي الدفاع عن النائب البرلماني والمخرج خالد يوسف، ضد الصحفي أحمد موسى عقب مهاجمته لخالد يوسف الاثنين الماضي.

وأكدت -من قبل- مصادر لوكالة «ONA»، أن اللجنة تضم كل من المحامي طارق العوضي، المحامي طارق نجيدة، عصام الإسلامبولي المحامي بالنقض، وناصر أمين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا