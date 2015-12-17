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محمد بن راشد يهنئ قطر بيومها الوطني

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محمد بن راشد يهنئ قطر بيومها الوطني محمد بن راشد يهنئ قطر بيومها الوطني

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " دولة قطر قيادة وشعباً بيومهم الوطني ، متمنياً سموه لهم دوام العزة والتقدم.

وقال سموه على صفحته الشخصية في تويتر " كل التهنئة لدولة قطر قيادة وشعبا بيومهم الوطني .. مع تمنياتنا الدائمة لهم بدوام العزة والتقدم ".

وأضاف سموه" تهنئتي الشخصية أيضاً لأخي أمير قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي يقود بلده بكل حنكة واقتدار ، ويرسخ لها وضعا عالميا متميزا".

وقال " علاقتنا مع قطر هي علاقة الشقيق بشقيقه .. والصديق بصديقه .. نسأل الله أن يحفظ أهل قطر وأهل الخليج ويديم على شعوبنا دوام التقدم والنجاح".

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