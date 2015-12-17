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الأمم المتحدة: اتفاق "الصخيرات" يؤسس لانتقال سياسى سلمى فى ليبيا

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الأمم المتحدة: اتفاق "الصخيرات" يؤسس لانتقال سياسى سلمى فى ليبيا الأمم المتحدة: اتفاق "الصخيرات" يؤسس لانتقال سياسى سلمى فى ليبيا
وصف مارتن كوبلر، الموفد الدولى لليبيا، توقيع الاتفاق السياسى بين الأطراف المتنازعة فى ليبيا بـ"التاريخى".

وأضاف المبعوث الدولى لليبيا، خلال توقيع الاتفاق السياسى بين الأطراف الليبية برعاية الأمم المتحدة فى الصخيرات بالمغرب، أن اتفاق الصخيرات يؤسس لانتقال سياسى سلمى فى ليبيا.

وأوضح المبعوث الدولى، أن استخدام القوة للتأثير على العملية السياسية يجب أن يكون من الماضى، مشيرًا إلى أن الاتفاق يضع مجموعة واحدة من المؤسسات الشرعية والركائز الأساسية نحو ليبيا جديدة.
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