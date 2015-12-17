شيخ الأزهر: الهجوم على الصحابة على الفضائيات يفتح بؤر شيعية في بلاد أهل السنة

أكد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أن ما يتعرض له هؤلاء الصحابة الكرام من هجوم وظلم في كل ليلة على شاشات القنوات الفضائية يهدف إلى التشجيع على فتح بؤر شيعية في بلاد أهل السنة المستقرة، وهنا لا بد من طرح سؤال لماذا الهجوم الآن على الصحابة؟! مع أن الأمة جميعها كانتتعيش في إطار الطريق الصحيح الذي رسمه الإسلام،وهو احتفاظ كل واحد بما عنده دون هجوم علىعقيدة الآخر ولا استهزاء برموزه، ولكن فجأة تدخلت السياسات العالمية لتضرب العالم الإسلامي ولتمزقه ولتضعه دائما تحت السيطرة ولتضمن أنها تعيش عيش الرفاهية.

وأضاف في بيان له اليوم : “نحن – كما قلنا من قبل- نقول بعدالة الصحابة، وإذا كنتم لا تعتقدون ذلكفأنتم وشأنكم، واعتراضكم على دفاعنا عنهم حين تسيئون إليهم،ومطالبة البعضمن أصحاب الأصوات المسموعة بأنه يجب على الأزهر أن يساند الشيعة في مصر بأن يكون لهم صوت في البرلمان- لا يرضاه عاقل، مع أن الحقيقة أنه لا شيعة عندنا، وإنما هناك حفنة من المنتفعين وسماسرة المذاهب والفتنة، أليس هذا نداء صريحا لفتنة بين الشعب المصري، هو بالطبع كذلك، وقد كنا ننتظر من هذا الصوت أن ينادي بوحدة الأمة الإسلامية؛ لتفويت الفرصة على السياسات العالمية الغادرة بهذه المنطقة.

وتابع الإمام الأكبر: “أسرع طريق لتدمير الأمةوانقسامها أو لإشاعة الفوضى والدماء بين المسلمين، أن تُثار مسألة الخلاف في المذاهب، مع أن الخلافيتسع له الإسلام مثلما اتسع له من قبل حيث كنا نعيش إخوانا وأحبابا وأصدقاء و مسلمين جميعا، وأما تصوير ما بين السنة والشيعة على أنه حرب دينية، فهو خطة مدبرة لا يقرها دين ولاحضارة، لافتا إلى أن بعض الفضائيات تقوم على سب أبي بكر وعمر وعائشة -رضوان الله عليهم- بالليل والنهار، عن طريق بعض الشيوخ الذين يتفوهون بكلام ساقط وشتائم بحق الصحابة الكرام والتي لا يمكن أن تصدر عما يفترض أنهمعلماء يحترمون الناس وشرف الكلمة، وكل ذلك يهدف إلى إثارة شباب أهل السنة ليقوموا بأفعال غير مسؤولة..

وأكد أن الهجوم الذي اندلع فجأة ضد صحابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-يجب أن يتصدى له الأزهر، ولا يصح أن يُلام عليه، ولا أن يقال له: إنه بهذا التصدي وبهذا الدفاع عن الصحابة يشجع ما يسمى بداعش على قتل الشيعة، فأي منطق هذاالذي يستند إليه هؤلاء الذين يفترض أنهم مسؤولون وأنهم يراعون حرمة الكلمة أمام الله تعالى، وقد كنا ننتظر منهم أن يطالبوا مَن يحاولون نشر التشيع في مصر بألا يخرجوا على المجتمع وألا يكونوا مصادر للفتنة والاضطراب، وأن يقدموا وحدة المسلمين على ضيق المذهب وضيق الطائفية وضيق القومية، ولكنهم يضحون بمستقبل الأمة الإسلامية وكأنهم رأس حربة لتنفيذ خطط تفتيت العالم الإسلامي وإشاعة الفوضى والاضطراب فيه.

وأضاف الإمام الأكبر: نحن المصريين أكثر الناس حبًا لآل البيت، ولكن نحن نحبهم حبا شرعيا واعيًا لا يقوم على مظاهر أو طقوس فلكورية لا تنم عن حبهم لا من قريب أو بعيد، كما أننا لسنا في حاجةإلى مذهب ينتشر بيننا من أجل أن نحبهمإلاإذا أُريد لنا أن نسير إلى ما سارت إليهبعض البلدان، مشيرًا إلى أن الخطة التي طبقت في الشرق الأوسط وطبقت في العالم العربي لعبت على وتر الشيعة والسنة على نحوما حدث في بعض البلدان العربية التي دُمرت تمامًا وشعوبها المسكينة دفعت الثمن من دماء وتهجير وتشريد، ويراد لمصر مثل ذلك، ولذلك أطالب شباب أهل السنة بأن ينتبهوا إلىأن جرهم إلى التشيع هو تنفيذ لخطة جهنمية ماكرة.

وأشار الإمام الأكبر إلى أن الأزهر ليس معنيًا بنقد أهل الشيعة ولا بأي مقولة أو عقيدة من عقائدهم، فالأزهر لحرصه على وحدة المسلمين هو الذيابتكر مسألة التفاهم بين السنة والشيعة، وذكر فضيلته أن سيرته العلمية لا تعرف التعصب والانغلاق بدليل أنه ألقى بحثا في أحد المؤتمرات عن نفي تحريف القرآن الكريم عند الشيعة الإمامية، كما أنه دافع في مؤتمر آخر عن أن الشيعة يجب أن يكونوا هم وأهل السنة معا جناحي أمة واحدة هي أمة المسلمين، كما أنه قال لو أن الشيعة اعتقدوا أن عليا أولى بالخلافةهذا لا يجعل السني يقتل الشيعي، وكون أهل السنة لا يرونأنعليًّا أولى بها، هذا لا يحمل الشيعي على أن يقتل السني، مضيفًا: هنا يلح عليَّ سؤال أوجهه لمن يلوم الأزهر على دفاعه عن الصحابة الكرام، على أي شيء يقتل بعضنا بعضا؟! ماذا حدث؟!، خلافة أبي بكر وعمر تاريخ وانتهى من ألفوأربعمائة سنة، لماذا نحييه الآن؟!ومع ذلك أدعوكمكما دعوتكم تَكرارا ومراراإلى أن نتفق من أجل إطفاءنار الفتنة وننتبه لبناء البلدان،فالغرب أصبح يملكنا تماما ونحن لا نملك نقطة قوة واحدة، اللهم إلا ما سمعنا عنهأول أمس من التحالف الإسلامي العسكري الذي يعد الخطوة الأولى الصحيحة في تجاه وحدة المسلمين.