لجنة من السكة الحديد لفحص حادث خروج 6 صهاريج عن القضبان فى السويس

استقبلت محافظة السويس منذ ظهر اليوم، لجنة من هيئة السكة الحديد وقيادات بوزارة النقل، برئاسة مساعد رئيس هيئة السكك الحديدية، وذلك للوقوف على ملابسات حادث خروج قطار بضائع عن القضبان، وتسرب حمولة 6 صهاريج كانت معبأة بالمازوت والسولار، والحالة الفنية للقطار وشريط السكة الحديد، وتقديم حجم الخسائر الناتجة عن الحادث.

وقد دفعت هيئة السكة الحديد فجر اليوم الخميس، بونشين لرفع عربات قطار البضائع الذى خرج عن القضبان قبل محطة السويس بمسافة 3 كيلوات، حيث تم التنسيق مع ورش الإصلاح بمحطة سكة حديد مصر ومحطة الإسماعيلية.

وتم إرسال ونشين تولى الأول رفع الصهاريج التى خرجت عن القضبان وانفصلت عن باقى القطار، وبينما سحب الونش الثانى عربات الصهاريج الأخرى التى ما زالت على شريط السكة الحديد وعددها 13 عربة.

كان اللواء جمال عبد البارى مدير أمن السويس، قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، فى الثانية عشرة ليلا، يفيد بخروج 11 عربة صهريج من قطار البضائع، انتقل على الفور مدير الأمن، والعميد محمد والى مدير إدارة البحث الجنائى، والقيادات الأمنية لموقع الحادث، وتم الدفع بعدد 4 سيارات إطفاء للتدخل إذا استلزم الأمر.

وتبين أن قطار البضائع قد انطلق من محطة عجرود مساء الأربعاء، ويضم 24 عربة صهريج، مملوءة بوقود السولار والمازوت، متجهًا إلى الزقازيق، وقبل وصوله لمحطة قطار السويس خرج عن القضبان.

وواصل أفراد الدفاع المدنى فى السويس أعمال التبريد والعزل للمازوت الذى انتشر بالمنطقة الصحراوية المجاورة لخط السكة الحديد، وحولها إلى برك من المازوت والسولار، مع الاستعانة بالرمال لتغطية الوقود الذى تسرب على جانبى السكة الحديد فى موقع خروج عربات القطار، والذى يقع على مسافة 3 كيلو غرب محطة سكة حديد السويس.

وأشار مصدر بإدارة حركة البضائع، إلى أن الحادث تسبب فى انفصال 11 عربة عن باقى القطار، بينها 6 صهاريج انقلبت على جانبها وتسربت حمولتها.

وكشف مصدر أمنى فى السويس، أنه من المعاينة المبدئية للقطار والعربات المنفصلة تبين أن السبب وراء الحادث، سوء حالة شريط السكة الحديد، وتهالك الخط الذى انفصل بشكل مفاجئ، بعد حدوث هبوط أرضى بمنطقة الانفصال، ولم يتحمل الشريط الوزن، لتخرج العربات عن خط سيرها .