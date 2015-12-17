إخلاء سبيل محام متهم بالاشتراك فى تظاهرات الجماعة الإرهابية بدار السلام

أمر المستشار جمال الجبلاوى رئيس نيابة دار السلام، اليوم الخميس، بإخلاء سبيل محام فى واقعة اتهامه بالاشتراك فى تظاهرات تنتمى للجماعة الإرهابية، لعدم كفاية الأدلة ضده، وذلك بضمان محل إقامته.

البداية كانت بورود معلومات تفيد بقيام محام، بالاشتراك فى مظاهرات العناصر الإرهابية فى منطقة دار السلام، وعلى الفور تم إعداد التحريات المناسبة، والتى جاءت توكد صحة الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات والحصول على إذن من النيابة بضبط وإحضار المتهم، تمكنت القوات من ضبطه داخل شقته، وتحرر المحضر اللازم بذلك ، وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات .

وبمناقشة النيابة للمتهم بما هو منسوب إليه من اتهامات، أنكر تماما انضمامه أو انتمائه للجماعة الإرهابية، فقررت النيابة العامة حجزه على ذمة التحريات.

>