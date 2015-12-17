تجديد حبس المتهم بقتل طفل زوجته بسبب كثرة بكائه فى بولاق الدكرور

جددت نيابة بولاق الدكرور، برئاسة المستشار على محجوب رئيس النيابة، حبس "محمد.س" المتهم بقتل نجل زوجته الطفل "أدهم رضا 5 سنوات" عقابا له على بكائه المتكرر بمنطقة كفر طهرمس التابعة لدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن والدى الطفل أدهم رضا منفصلين عن بعضهما البعض منذ عدة سنوات، وأن الطفل يقطن مع والدته وزوجها بمنطقة كفر طهرمس، وأن يوم الواقعة كانت والدة الطفل تشترى بعض مستلزمات المنزل، وكان الطفل بصحبة زوج أمه، ونظرا لبكاء الطفل المتكرر وعدم قدرة المتهم على إسكاته أو التصرف معه، ضربه بقوة وأخذ يعذبه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم اصطحب الطفل الضحية إلى المستشفى العام لتوقيع الكشف الطبى عليه، وهناك ادعى أنه أصيب بماس كهربائى تسبب فى وفاته، إلا أن الأطباء بالمستشفى شكوا فى الأمر، خاصة مع وجود آثار تعذيب وكدمات فى جسد الطفل الضحية، وتبين أنه توفى نتيجة ذلك، فأبلغوا رجال المباحث الذين حضروا على الفور وحرروا محضرا بالواقعة، واتهموا الرجل بقتل الطفل، وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.