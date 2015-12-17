إنطلاق بطولة الفروسية بالغردقة بمشاركة 250 فارس

أنطلقت صباح اليوم الخميس بمنطقة منتجعات سهل حشيش جنوب الغردقة بطولة الفروسية، بالتعاون مع الاتحاد المصرى للفروسية، لقفز الموانع، وهى البطولة الأولى من نوعها التى تقام بالمنطقة.

وشارك فى البطولة، التى من المقرر لها أن تستمر حتى السبت المقبل، بدء من اليوم 250 فارسًا بخيول من الدرجة الأولى إلى الدرجة الخامسة، حيث تقام المنافسات على مدار أيام البطولة من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا، وتقام تحت رعاية وزارتى الشباب والرياضة والسياحة ومحافظة البحر الأحمر والاتحاد المصرى للفروسية.



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