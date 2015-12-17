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رئيس المصرية للمطارات خلال تجربة طوارىء بأسوان:لدينا إجراءات تأمين عالية

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رئيس المصرية للمطارات خلال تجربة طوارىء بأسوان:لدينا إجراءات تأمين عالية رئيس المصرية للمطارات خلال تجربة طوارىء بأسوان:لدينا إجراءات تأمين عالية
أكد اللواء طيار عادل محجوب، رئيس الشركة المصرية للمطارات، أن تتبع إجراءات أمنية أكثر حرصاً فى تأمين مطاراتها، وبمعدلات تفوق تعليمات المنظمة الدولية للطيران بنسبة 80 %، وذلك سواء قبل أو بعد أزمة سقوط الطائرة الروسية بسيناء.

جاء ذلك خلال حضور رئيس الشركة المصرية للمطارات، تجربة على الطوارئ بمطار أسوان الدولى، اليوم الخميس، بحضور اللواء مصطفى يسرى، محافظ أسوان، واللواء طيار سمير كامل، مدير مطار أسوان الدولى، والدكتور أحمد رشاد المستشار الطبى للشركة، وقيادات الحماية المدنية والصحة ومرفق الإسعاف ومديرية أمن أسوان.

وأوضح اللواء طيار عادل محجوب، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحديث عن أزمة سقوط الطائرة الروسية غير مفيد فى الوقت الحالى، وذلك لأن اللجنة الفنية بوزارة الطيران تواصل مباشرة أعمالها فى كشف ملابسات الحادث، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيقات فى حين انتهائها.

وأشار رئيس الشركة المصرية للمطارات، إلى أن مطارات مصر لديها من 3 إلى 4 نقاط تفتيش للفرد الواحد، بمعدلات تفوق المطارات العالمية التى يوجد فيها نقطتان تفتيش فقط، موجهاً رسالة إلى السائحين الأجانب قائلاً "تعالوا ومتخافوش إحنا قدارين على تأمينكم فى أى وقت".

بدأت تجربة الطوارئ، بوصول الطائرة القادمة من إحدى الدول الخارجية، إلى المكان المخصص لهبوط الطائرات، وفور إبلاغ طاقم الطائرة بالعثور على جسم غريب داخل إحدى الحقائب بالطائرة، تم على الفور استدعاء رجال الحماية المدنية وخبراء المفرقعات والإسعاف وقوات الأمن، وتم إخلاء الركاب من الطائرة، وتم نقل الماصبين منهم إلى المستشفيات القريبة بمدينة أسوان، فيما تم التعامل مع الجسم الغريب عن طريق إرسال الكلاب البوليسية المخصصة لكشف المعادن والعبوات المتفجرة الموجودة داخل إحدى حقائب الركاب، وبمجرد التعرف على الحقيبة المشتبه فيها، يتم نقلها بواسطة الريبورت الآلى إلى منطقة بعيدة فى صحراء المطار، ويتم التعامل معها بواسطة خبراء المفرقعات.

واستغرقت التجربة التى تعد أكثر توسعاً خلال الأشهر الماضية، وتم الإعداد لها منذ 4 شهور لتدريب العاملين فى مطار أسوان الدولى على التعامل مع الأزمات والكوارث التى قد يتعرض لها المطار فى أى وقت.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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