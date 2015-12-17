محافظ الشرقية يقرر تعيين إيهاب العزازي مساعداً للمنطقة الجنوبية

أصدر الدكتر رضا عبدالسلام محافظ الشرقية قرار رقم 14343 بتعيين إيهاب السيد العزازى مساعدا للمحافظ للمنطقة الجنوبية والتى تضم « بلبيس – مشتول – منيا القمح – أبو حماد – أبو كبير – ههيا – الإبراهيمية – العاشر من رمضان – منطقة بلبيس الصناعية » .

ونص القرار على اختصاصات مساعد المحافظ وهي اعداد التقاير حول عملية النظافة بالمحافظة والشئون الاقتصادية والحدمات الصحية والتموينية .

يذكر أن إيهاب العزازي يبلغ من العمر 36 عام وأن قرار المحافظ في إطار خطة تصعييد الشباب .