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محافظ الشرقية يقرر تعيين إيهاب العزازي مساعداً للمنطقة الجنوبية

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إيهاب العزازي

إيهاب العزازي مساعد محافظ الشرقية

أصدر الدكتر رضا عبدالسلام محافظ الشرقية قرار رقم 14343 بتعيين إيهاب السيد العزازى مساعدا للمحافظ للمنطقة الجنوبية والتى تضم « بلبيس – مشتول – منيا القمح – أبو حماد – أبو كبير – ههيا – الإبراهيمية – العاشر من رمضان – منطقة بلبيس الصناعية » .

ونص القرار على اختصاصات مساعد المحافظ وهي اعداد التقاير حول عملية النظافة بالمحافظة والشئون الاقتصادية والحدمات الصحية والتموينية .

يذكر أن إيهاب العزازي يبلغ من العمر 36  عام وأن قرار المحافظ في إطار خطة تصعييد الشباب .

 

 

 

 

 

 

 

 

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