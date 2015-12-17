محافظ قنا يتفقد إنشاءات صوامع المراشدة ومحطة وقود الوطنية

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا مشروع إنشاء صوامع القمح بالمراشدة بمركز الوقف والتابع للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بتمويل من دولة الإمارات العربية الشقيقة تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأشار إلى أن المشروع يتكون من 12 صومعة لتخزين القمح بسعة تخزينية 60 ألف طن وهى من النوع المعدنى ذات القاع المخروطى وبلغت تكلفتها الإجمالية 101 مليون جنيه، موضحا أنه تم الانتهاء من تركيب 6 خلايا بينما تم إنشاء القواعد الخرسانية للستة خلايا المتبقية.

كما تفقد الإنشاءات النهائية بمحطة وقود الوطنية بالوقف والتى يقوم بتنفيذها جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ضمن أربعة محطات وقود يقوم الجهاز بإنشائها على مستوى محافظة قنا (الترامسة بقنا – نقادة – المراشدة بالوقف - نجع حمادى).

وأوضح أن نسبة التنفيذ بمحطة وقود الوطنية بالوقف بلغت حوالى 97% مؤكدا على أن المحطة ستقدم كل الخدمات الأساسية التى يحتاجها المواطن من خدمات التموين بالبنزين والسولار ومغاسل السيارات وورش الزيوت والإطارات وقسم الأغذية والمشروبات وغيرها من الخدمات وذلك على مساحة 10 آلاف متر مربع.



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