محافظ الإسماعيلية: تسليم 900 وحدة سكنية جديدة خلال الأيام المقبلة

فى إطار تنفيذ خطة الدولة بشأن العمل على توفير المسكن الملائم لجميع المواطنين، وتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل الشباب، أكد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية على الانتهاء الفعلى من تجهيز وتشطيب عدد 900 وحدة سكنية جديدة ضمن مشروع الـ6000 وحدة سكنية بمدينة المستقبل السكنية، وأصبحت جاهزة تماماً لتسليمها لحاجزيها من المواطنين فى أقرب وقت ممكن.

وناشد المحافظ جميع المواطنين حاجزى الوحدات السكنية بالمشروع سرعة مراجعة مجلس مدينة الإسماعيلية لاستكمال وإنهاء إجراءات التعاقد حتى يتسنى تسليمهم الوحدات السكنية فى أسرع وقت ممكن.

وطالب المحافظ جميع رؤساء الوحدات المحلية التابعة للمحافظة وكافة الجهات المعنية بضرورة الإسراع فى إنهاء أعمال توصيل المرافق والخدمات الأساسية وإنهاء كافة التشطيبات النهائية لمشروعات الإسكان بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها.

وأشار محافظ الإسماعيلية إلى أنه يجرى حالياً التنسيق والتواصل مع وزارة الإسكان لسرعة إيجاد الحلول الجذرية لجميع المشكلات المتعلقة بباقى مشروعات الإسكان التى لم يتم استكمالها بجميع مراكز ومدن المحافظة استعدادا لتسليم تلك الوحدات لحاجزيها من أبناء المحافظة.

وأضاف المحافظ أنه تم إعداد تقرير تفصيلى بالموقف التنفيذى لجميع مشروعات الإسكان بالمحافظة ونسبة التنفيذ لكل مشروع وما يتطلبه من توفير الاعتمادات المالية اللازمة وموقف المديونيات المستحقة للمقاولين والشركات المنفذة لتلك المشروعات لعرضه على رئيس الوزراء والوزراء المعنيين لتدبير واستكمال الاعتمادات المالية لسرعة سدادها وإعطاء دفعة قوية لإنهاء تلك المشروعات.