الأردن وجهة سياحية لكل الفصول

المملكة الأردنية وجهة سياحية مناسبة لفصول السنة كافة، نظراً إلى مناخها المعتدل صيفاً وشتاءً. هي "متحف طبيعي مفتوح على الحضارات القديمة المقدسة" حسب "اليونيسكو"، ولطالما كانت بقعة جاذبة لعشاق الطبيعة كما لهواة الآثار.

يقول المدير العام لــ"هيئة تنشيط السياحة الأردنية" الدكتور عبد الرزاق عربيات لــ"سيدتي" أن "العالم العربي يعيش حالة صعبة سياسياً، ما حدا بــ"هيئة تنشيط السياحة الأردنية" أن تبذل جهوداً تسويقيةً جبارة في أوروبا والعالم العربي لحثّ الأجانب على زيارة الأردن، وذلك عبر حملات تسويقية في قطارات وشوارع وباصات و"تاكسيات" وصحف بريطانيا والخليج وشرق أوروبا والعالم العربي". ويذكر عربيات خفض تكلفة السياحة إلى الأردن 20% بالمقارنة بالدول كافة، وخصوصاً تركيا ومصر، مضيفاً أن "منذ سنة 2011، أعدّت "الهيئة" بحوثاً تسويقيةً لتحليل أسواق السياحة العالمية ومتغيراتها والتعرّف إلى طريقة تفكير السائحين الأجانب والعرب، بهدف العمل على استقطابهم".

21 ألف موقع أثري موثق عالمياً

رداً على سؤال "سيدتي. نت" عن حقيقة وجود أكبر عدد من المواقع التاريخية الأثرية في الأردن مقارنةً بدول أخرى، يشرح عربيات أن "هناك 21 ألف موقع تاريخي أثري مسجل وموثق في الأردن، كما 100 ألف موقع أثري مرصود ولكن غير مسجل بعد، ما يكشف سر إطلاق كثيرين على الأردن لقب "المتحف الطبيعي المفتوح للعالم".

5 حدائق للحيوان للسياحة العائلية

وفي معرض تعليقه على اهتمام العالم الغربي، أخيراً، بالأردن كمحج ديني، وارتفاع عدد الزائرين الأجانب للمواقع الأثرية الدينية، وخصوصاً جبل نيبو ومغطس نهر الأردن، يقول: "ما تقدّم هو ثمرة اهتمامنا بـ 34 موقعاً أثرياً قديماً موزعة في جبل نيبو ومكاور والعقبة ومادبا، ونشر كتاب سياحي يسوّق المواقع المذكورة بتسع لغات عالمية من بينها العربية". تجدر الإشارة إلى أن مائة ألف يقصدون الأردن سنوياً، بهدف السياحة الدينية، مع توجه "الهيئة" إلى أسواق سياحية جديدة، في أميركا اللاتينية والمكسيك والبرازيل ونيجيريا وأسبانيا والفلبين واليونان وشرق أوروبا والخليج العربي.

بالإضافة إلى ما تقدّم، ثمة جهد في تسويق المواقع الإسلامية في الأردن من مقامات وأضرحة الصحابة وغيرها، وذلك عبر نشر وتوزيع نشرات سياحية باللغات الآتية: التركية والأندونيسية والماليزية والإنكليزية والعربية، مع تعاون "الهيئة" مع السعودية التي يأتيها المعتمرون من أنحاء العالم، في محاولة لجذب بعضهم إلى زيارة لهذه المواقع الإسلامية خلال رحلة ذهابهم أو عودتهم من العمرة أو مناسك الحج. في هذا الإطار، تبرز المواقع الآتية: "موقع معركة مؤتة"، والكهف الذي نام فيه أهل الكهف.

سياحة المغامرات والاستشفاء

سيجد عشاق سياحة التشويق والمغامرة مبتغاهم في صحراء وادي رم الوردية، بحسب عربيات. تتيح الصحراء الشهيرة عالمياً بروعتها ليلاً القيام برحلات سفاري بالسيارات ذات الدفع الرباعي وبالخيول، كما الطيران بطائرات شراعية وتجارب المظلات والمناطيد، بدون إغفال تسلق الجبال والتخييم والسمر على ضوء القمر. وهناك رحلات المغامرة الشيقة في المحميات الطبيعية. أما هواة الإبحار، ففي وادي الموجب ممرات مائية وسط الجبال.

في إطار الرياضات المائية، تمتاز مدينة العقبة الساحلية بمياهها الصافية، حيث تتيح للسائح المبحر في أعماق بحرها أن يرى المرجان الطبيعي النادر. علماً أن ثمة 13 نادياً للغوص في العقبة.

لناحية سياحة الاستشفاء، يتحدّث عربيات عن أن آلاف الأجانب والعرب يأتون الأردن للعلاج في مراكزه الطبية، وأيضاً للإستشفاء نفسياً وجسدياً في منتجعاته البحرية الشهيرة، وخصوصاً في البحر الميت وحمّامات ماعين الساخنة.

هواة الطبيعة والطيور

في برنامج "الهيئة" لتسويق السياحة البيئية، نقطة جاذبة متمثّلة في الإقامة في مراكز التخييم والإطلاع عن كثب على حياة الطيور النادرة المهاجرة من جنوب أفريقيا في مدينة العقبة الساحلية وغور الأردن ونهر اليرموك والحما الأردنية ومحمية الأزرق، حيث يجذبها ريف الأردن الدافئ ومستنقعات وأنهار المياه الغنية لترتاح فيها.

المطبخ الأردني

ينافس المطبخ الأردني المطابخ العربية المجاورة، عبر المنسف المعد بلحم الغنم الطازج ولبن الجميد الكركي، و"الزرب" أي الأكلات المطهوة فوق الجمر تحت الرمل. هذه الأكلات محببة للبريطانيين والفرنسيين والأسبان والأمريكيين، مع تفضيلات السمك ولحم الخروف المشويين تحت الأرض.

سياحة بميزانية قليل

أطلقت "الهيئة" تذكرة موحدة لـ32 موقعاً سياحياً بقيمة زهيدة. وفي حال إقامة السائح 3 ليالي كاملة، يعفى من رسوم "الفيزا"، كما هي حال المجموعات السياحية، التي يدفع أفرادها أيضاً رسوم دخول للمواقع السياحية مماثلة لما يدفعه المواطن الأردني.

في مجال خطط "الهيئة" المستقبلية، يقول عربيات: "نعد حالياً خطة مع الإمارات لجعل زيارة الأردن والإمارات في رحلة موحدة للمقيمين في دول تبعد 20 ساعة طيران عن الشرق الأوسط". ويضيف: "سنتعاون أيضاً مع سلطنة عمان في برنامج سياحي مشترك موجه للأستراليين. أما في شأن السياحة الإسلامية، فسنتعاون مع السعودية في هذا المجال، كما سنجعل الأردن وقطر في عروض لرحلة واحدة، في فترة إقامة كأس العالم في قطر".

رداً على سؤال: بماذا تعدون السائح في الأردن؟ يقول عربيات: "في شأن الأمان، يستطيع السائح أن ينام، فيما باب غرفته مفتوح، كما أن يقيم ضمن متحف طبيعي وأثري فريد بتنوعه".

كنوز الأردن السياحية

_ البتراء: هي من عجائب الدنيا السبع، كانت بنيت وصمّمت في القرن الأول للميلاد، لتكون قبراً لواحد من أهم ملوك الأنباط، وشاهداً على عظمة الإنسان وعبقريته، إذ نحتها العرب الأنباط في قلب الصخر الوردي منذ مئات السنين، وأقاموا فيها بيوتهم وقبورهم ومسارحهم التي شمخت بكبرياء عقوداً من الزمن. وهي لطالما وصلت الشرق بالغرب والصين وأوروبا عبر تجارة الحرير والتوابل. الدخول إلى البتراء لا يتم إلا سيراً على الأقدام أو ركوب عربة الخيل عبر السيق، وهو شق صخري هائل يصل طول جانبيه إلى 80 متراً من الصخور الملونة ومنوعة الأشكال، وتتكشف عند نهايته "خزنة البتراء" الحجرية بإرتفاع 43 متراً، وعرض 30 متراً.

_ "البحر الميت": يقع عند البقعة الأكثر خفوضاً على وجه الأرض، وذلك تحت 400 متر من سطح البحر وسط وادي الأردن؛ حافته محاطة بسلسلة جبال هائلة الإرتفاع ومطلة على مدينتي القدس والسلط القديمتين. وتخترق نهر الأردن سلسلة من الجبال يتوسطها البحر الميت. ويتمتع الأخير بمكانة سياحية رفيعة عالمياً لخصائصه الطبيعية الاستشفائية بفضل غناه بالمعادن الطبيعية ومياهه المالحة التي تعالج الأمراض الجلدية والتنفسية المزمنة، فيما هواؤه مزوّد بنسبة "الأُكسيجين" الأعلى في العالم.

_ مادبا وجبل نيبو ونهر الأردن: من يزور البحر الميت لا بد وأن يمر بـ"مادبا" حيث تتعدّد الصروح الدينية، وتروج حرف وفنون الفسيفساء والسجاد اليدوي في الأسواق الشعبية. ومن مادبا، ينطلق السائحون إلى جبل نيبو الذي رأى منه النبي موسى عليه السلام الأراضي المقدسة، ومغطس نيبو.

_ الكرك ومعان والسلط: تقبع فيها مقامات وأضرحة لأكثر من 10 آلاف من الصحابة، من بينها مقامات الأنبياء أيوب وشعيب وسليمان.

_ وادي رم: موقعه مدهش، إذ تشارك الطبيعة والرياح في تشكيله، وخصوصاً ناطحاته الصخرية المهيبة التس وصفها لورانس العرب بـ"ذات الأصداء المتناهية". تشكل رؤوس الصخور شاهقة الإرتفاع (1750 متراً) تحدياً طبيعياً لمتسلقي الجبال المحترفين وهواة الهبوط بالمظلة والتحليق بالمنطاد والراغبين برحلات التخييم والسفاري. وفي "الوادي" شواهد تاريخية ونقوش منحوته منذ آلاف السنين على أحجاره تشير إلى أن قوم عاد المذكورين في القرآن الكريم هم من سكنوا منطقة رم المشار إليها في سورة الفجر.

_ محمية عجلون الطبيعية: تقع شمال الأردن فوق تلال حرجية تغطيها أشجار البلوط واللوز والخروب، وبعضها معمّر. وتحتضن حيوانات برية ونباتات فائقة الجمال كالسوسنة السوداء وطيور مهاجرة. وتعد المحمية مكاناً مناسباً للعرسان، إذ تسمح بالاسترخاء بعيداً عن صخب وتلوث المدينة.

_ شلالات ماعين الساخنة: منذ أيام الرومان، تحظى شلالات ماعين الساخنة باهتمام آلاف الزائرين، سنوياً، للإستمتاع بحمّامات ساخنة بمياهها المعدنية الحارة الطبيعية، إذ هي عنوان للعلاج من الأمراض الجلدية والمفاصل والاكتئاب، كما للترويح عن النفس.

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