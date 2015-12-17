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إطالة مدة العلاقة الحميمة ونوع الجنين

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إطالة مدة العلاقة الحميمة ونوع الجنين إطالة مدة العلاقة الحميمة ونوع الجنين

الخميس 17-12-2015 10:24

قديماً تناقلت النساء مقولة أن «أبو البنات حنون»، وأن عليك اختيار الزوج الذي لا يملك شهية في الطعام؛ لأن شهية الرجل للطعام تعني أن رغبته الحميمية كبيرة ولا يطيل المداعبة والملاطفة، وبالتالي فأن فرصتك في إنجاب البنات تكون قليلة، والبنت كما يقولون حبيبة أمها، وعليك مراقبة العريس أثناء فترة الخطوبة حين تقدمين له أصنافاً شهية من الطعام في بيت عائلتك.


أكد الدكتور محمد لافي، استشاري النساء والولادة، هذه المقولة فعلاً، وذهب إلى دراسة أميركية تؤكد أن شراهة الرجل للطعام تدل فعلاً على رغبته العارمة للجماع، وبأن ذلك يحدث على حساب مشاعر المرأة، ويتحكم في نوع الجنين وعلى ذلك فقد أشار إلى النقاط التالية بهذا الخصوص:


عند الرجل غالباً تؤدي إلى إنجاب أطفال ذكور إذا حدث القذف داخل المهبل.
• القذف السريع خارج المهبل لا يؤدي إلى الحمل ما لم تتسرب بعض الحيوانات المنوية من المنطقة أثناء المداعبة، والاحتكاك بالشفرين والبظر.
• إطالة المداعبة وعدم الإسراع في القذف تؤدي إلى إنجاب البنات وبذلك فإن «أبو البنات» يكون إنساناً حنوناً ورقيقاً فعلاً مع بناته وزوجته.
• السبب والتحليل العلمي لهذه النتيجة هي أن المشيج الذكري يكون أسرع، وأخف وزناً من المشيج الأنثوي، ويفضل الوسط القاعدي، ويكون أسرع في الوصول إلى البويضة؛ حيث تكون ويحدث الحمل وذلك أسرع من المشيج الأنثوي الذي يكون أثقل وزناً، كما أنه يكون أبطأ في سرعته نسبياً، ووصوله إلى مكان الإخصاب، وحياته تدوم أكثر في الوسط الحامضي، وبالتالي فهو متى لاقى البويضة يحدث الحمل بأنثى.

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سيدتي