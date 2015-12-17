المجلس التنفيذى بمدينة الأقصر يناقش أزمات المواطنين لحلها

انعقد المجلس التنفيذى بمقر قاعة المؤتمرات بمجلس مدينة الأقصر، برئاسة العميد أحمد نسيم رئيس مدينة الأقصر وبحضور الأستاذ أحمد همام سكرتير عام مدينة الأقصر، والمهندس سامح ناجى صادق مساعد رئيس المدينة فى الشئون الهندسية والميدانية، ومديرى الإدارات الخدمية، والسادة رؤساء الأحياء الجدد بمدينة الأقصر.

وناقش المجلس جدول الأعمال المقترح مناقشته لأهم الموضوعات والمشاكل التى تخص بعض الإدارات (التعليمية، والزراعية، والصحية)، والمنعقدة بالمجلس التنفيذى أمس الأربعاء، ومنها قيام الإدارة التعليمية بتقديم ثلاثة موضوعات أهمها طلب الإدارة بتخصيص مبنى خاص لها حيث إنها تشغل مبنى مدرسة الأقصر الإعدادية بنات، مقرها الحالى شرق السكة الحديد، ومدرسة الأمل الكائنة بحوض الـ(18) ومقرها مدرسة الأقصر للتعليم الأساسى، على الرغم من بناء مبنى خاص لهم بمقر مدرسة طه حسين إلا أنهم ما زالوا متواجدين بها حتى الآن، مما يعطل مبنيين (مبنى بنى لهم كما يطلب بإمكانية ذوى الاحتياجات الخاصة، والمبنى الخاص بالتعليم الأساسى)، وكذلك بعد المسافة قليلاً للمدرسة الفنية للخدمات بنات عن المناطق السكنية حيث يتطلب الأمر تواجدا أمنيا، وتوفير السيارات السرفيس للطالبات أثناء الصباح وأثناء الانصراف، حمايةً لبناتنا من التحرش.

فيما قدمت الإدارة الزراعية موضوعين وهم نواتج تطهير الترع التى تقع على رأس الغيط تكون ملجئاً للفئران مما يؤثر على الناتج الاقتصادى للمحاصيل (القصب والقمح)، وعدم توافر عمالة كافية لإنجاز الأعمال بالإدارة والوحدات الزراعية، وذلك لتخطى الأعمار السنية فوق الـ(55) عاماً، أما الإدارة الصحية فقد قامت بتقديم أربع موضوعات وهى طلب سرعة الانتهاء من استخراج رخصة الهدم الخاصة بالوحدة الصحية بالشيخ موسى، وطلب للإدارة الهندسية بعمل مقايسة لسور الوحدة الصحية بالكرنك الجديد ووحدة نجع الخطباء، وعمل مقايسة بوحدتى الزناقطة ومنشأة العمارى لتوصيل الصرف الصحى بالوحدتين من خلال شركات المياه والصرف الصحى، ونقل الأشجار وإزالة بعض منها لجميع الوحدات نظراً لما تسببه من خطورة على العاملين بالوحدات والمترددين على الوحدات لتلقى الخدمة بالوحدة فى فترات متعددة.

من جانبه أوضح نسيم أن المجلس اقترح بعض الحلول للمشكلات وتقديمها للمجلس التنفيذى القادم بالمحافظة لدراستها، وذلك لعرضها على اللواء عادل مهران سكرتير عام محافظة الأقصر ومن ثم عرضها على محمد بدر محافظ الأقصر لإصدار القرارات واتخاذ كل الإجراءات القانونية لحل تلك المطالب والمشكلات.