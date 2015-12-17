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مباحث أسوان تضبط عاطل بـ13 تذكرة هيروين فى "دراو"

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مباحث أسوان تضبط عاطل بـ13 تذكرة هيروين فى "دراو" مباحث أسوان تضبط عاطل بـ13 تذكرة هيروين فى "دراو"
تمكنت مباحث دراو بأسوان اليوم، الخميس، من القبض على عاطل بحوزته 13 تذكرة هيروين وسلاح نارى غير مرخص وطلقات تم التحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف نيابة المركز.

تلقى اللواء عمر ناصر، مدير أمن أسوان، إخطارا بتمكن وحدة مباحث مركز دراو من ضبط المتهم "حسام . س"، 24 سنة عاطل ومقيم دائرة مركز دراو، وبحيازته فرد روسى محلى الصنع و3 طلقات من نفس العيار وكمية من من مادة الهيروين المخدر.

تحرر المحضر رقم 2176 إدارى مركز دراو لسنة 2015م، وجارى العرض على النيابة .
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