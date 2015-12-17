حبس موظف 15 يوما بتهمة قتل مكيانيكى بسبب خلافات على ركن سيارة فى المطرية

قرر المستشار أحمد ربيع، مدير نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، وبإشراف المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول، حبس موظف 15 يوماَ على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بقتل "ميكانيكى" نتيجة مشاجرة نشبت بينهما بسبب ركن سيارة المتهم أمام ورشة المجنى عليه بالمطرية.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم "ع.ا" موظف بإحدى الشركات الخاصة، أثناء ذهابه إلى أحد أقاربه لزيارته بمنطقة المطرية، فحاول ركن سيارته أمام عدد من المحلات إلا أن أصحاب المحلات كانوا يرفضون طلبه بركن سيارته، فاضطر المتهم بركن سيارته أمام ورشة ميكانيكى دون شعور صاحب الورشة.

وأضافت التحقيقات، أنه عند ملاحظة صاحب الورشة سيارة المتهم، أمره بإزالة سيارته من أمام الورشة باعتبارها محل للعمل، فرفض المتهم إزالة سيارته، فنشبت بينهما مشاجرة بالأيدى، قام على إثرها المتهم بسحب مفتاح حل أو فك العجل من سيارته، وضرب به الميكانيكى على رأسه عدة ضربات، أودت بحياته على الفور.

وبسؤال المتهم فى التحقيقات، أكد أنه فعل ما فعله نتيجة خوفه من الميكانيكى بعد تهديده له، ودخوله ورشته لسحب آلة حادة من داخل الورشة للاعتداء به عليه.

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