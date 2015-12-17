وزير الإسكان: طرح تنفيذ 12ألف وحدة بالإسكان الاجتماعى فى9 محافظات

قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه سيتم طرح تنفيذ 12 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بـ9 محافظات قريباً، وذلك ضمن المرحلة الثالثة للمشروع بالمحافظات، مشيراً إلى أن الوحدات المطروحة للتنفيذ منها غرفتان وصالة، و3 غرف وصالة.

وأوضح الوزير، خلال بيان للوزارة، أنه سيتم طرح 3168 وحدة بمدينة بدر، محافظة القاهرة، غرفتان وصالة، و48 وحدة بمدينة الخصوص، محافظة القليوبية، أيضا غرفتان وصالة، كما سيتم طرح 1488وحدة بمحافظة الدقهلية، بمساحات غرفتان وصالة، و3 غرف وصالة، وذلك بمدن ومراكز: المنصورة حى شرق وغرب، مركز المنصورة، أجا، والمطرية.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى:" فى محافظة دمياط، سيتم طرح تنفيذ 1068 وحدة سكنية بمشروع الاسكان الاجتماعى، بمدن ومراكز: دمياط، الزرقا، عزبة البرج، السرو، فارسكور، وكفر سعد، بمساحات غرفتان وصالة، و3 غرف وصالة، كما سيتم طرح 1332 وحدة بمحافظة المنوفية، بمساحات غرفتان وصالة، و3 غرف وصالة، بمدن ومراكز: شبين الكوم، منوف، أشمون، بركة السبع، قويسنا، والباجور، بالإضافة إلى طرح 180 وحدة بمحافظة الغربية، بكل من: طنطا، سمنود، زفتى، والسنطة، بمساحات غرفتان وصالة، و3 غرف وصالة".

وبالنسبة للوحدات التى سيتم طرح تنفيذها بمحافظات الصعيد، ضمن المرحلة الثالثة، لمشروع الاسكان الاجتماعى، قال وزير الإسكان إنه سيتم طرح تنفيذ 1440 وحدة فى محافظة المنيا، بمدينة المنيا، غرفتان وصالة، و3 غرف وصالة، كما سيتم طرح 1044 وحدة بمحافظة سوهاج، غرفتان وصالة، و3 غرف وصالة، بكل من مدن ومراكز: سوهاج، المراغة، جهينة، المنشأة، وحى الكوثر، كما سيتم طرح تنفيذ 2232 وحدة بمحافظة قنا، غرفتان وصالة، و3 غرف وصالة، بمدن ومراكز: قنا، أبوتشت، فرشوط، ونجع حمادى.

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