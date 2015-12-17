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نقل رئيس جامعة الزقازيق المصاب بطلق نارى من مستشفى العبور لـ"صيدناوى"

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نقل رئيس جامعة الزقازيق المصاب بطلق نارى من مستشفى العبور لـ"صيدناوى" نقل رئيس جامعة الزقازيق المصاب بطلق نارى من مستشفى العبور لـ"صيدناوى"
أفاد مصدر أمنى رفيع المستوى بمديرية أمن الشرقية، أن حالة الدكتور عبد الحكيم نور الدين رئيس جامعة الزقازيق مستقرة، وتم نقله من مستشفى العبور إلى مستشفى صيدناوى.

تلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد إصابة الدكتور عبد الحكيم نور الدين رئيس جامعة الزقازيق، بأعيرة نارية من قبل مجهولين، وتبين من التحريات أثناء خروج رئيس الجامعة من منزله بدائرة مركز الزقازيق، بناحية مصنع الثلج بطريق هرية القديم، دائرة مركز الزقازيق، قام 3 ملثمين يستلقون دراجة بخارية بإطلاق أعيرة نارية ولاذوا بالفرار.


>- إصابة رئيس جامعة الزقازيق بطلقتين فى الفخذ إثر إطلاق ملثمين النار عليه

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