جاري نيفيل يلجأ للتكنولوجيا لشرح خطته للاعبي فالنسيا

أنفق مدرب فالنسيا جاري نيفيل حوالي 20 ألف جنيه إسترليني لشراء أجهزة iPad لكل لاعب في فريقه حسبما أورد تقرير إنجليزي.

وذكرت جريدة "ديلي ميل" أن نيفيل الذي تعادل في أول مباراة له مع خفافيش ميستايا أمام إيبار أحضر الأجهزة اللوحية للاعبيه حتى يشاهدوا لقطات مصورة من المباريات والحصص التدريبية.

وكان المحلل السابق في شبكة "سكاي سبورتس" قد ركب كاميرات علوية فوق ملاعب مدينة الفريق الرياضية "سيوداد باتيرنا".

وتساعد فكرة نيفيل في التغلب على حاجز اللغة رغم تطور إسبانية مدافع مانشستر يونايتد السابق.

"نيفيل ينخرط يوميا في السادسة صباحا في حصص لتعليم اللغة الإسبانية" حسب مدربه المساعد وأحد أساطير فالنسيا ميجيل أنجولو.

وقال أنجولو إن التطور الذي سيشهده فالنسيا في الأوقات القادمة سيفاجأ الجميع.