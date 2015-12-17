أخبار عاجلة

قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

جاري نيفيل يلجأ للتكنولوجيا لشرح خطته للاعبي فالنسيا

Google+ Print
جاري نيفيل يلجأ للتكنولوجيا لشرح خطته للاعبي فالنسيا جاري نيفيل يلجأ للتكنولوجيا لشرح خطته للاعبي فالنسيا

أنفق مدرب فالنسيا جاري نيفيل حوالي 20 ألف جنيه إسترليني لشراء أجهزة iPad لكل لاعب في فريقه حسبما أورد تقرير إنجليزي.

وذكرت جريدة "ديلي ميل" أن نيفيل الذي تعادل في أول مباراة له مع خفافيش ميستايا أمام إيبار أحضر الأجهزة اللوحية للاعبيه حتى يشاهدوا لقطات مصورة من المباريات والحصص التدريبية.

وكان المحلل السابق في "سكاي سبورتس" قد ركب كاميرات علوية فوق ملاعب مدينة الفريق الرياضية "سيوداد باتيرنا".

وتساعد فكرة نيفيل في التغلب على حاجز اللغة رغم تطور إسبانية مدافع مانشستر يونايتد السابق.

"نيفيل ينخرط يوميا في السادسة صباحا في حصص لتعليم اللغة الإسبانية" حسب مدربه المساعد وأحد أساطير فالنسيا ميجيل أنجولو.

وقال أنجولو إن التطور الذي سيشهده فالنسيا في الأوقات القادمة سيفاجأ الجميع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل