القضاء العسكري يقضي بالمؤبد على 9 متهمين في «خلية الكرنك الإرهابية»

أصدرت محكمة القضاء العسكري بأسيوط، أمس الأربعاء، حكمها على 12 متهمًا في القضية المعروفة إعلامياً بـ”خلية معبد الكرنك”، بالسجن المؤبد على 9 متهمين حضوريا و2 بالحبس 7 سنوات، وانقضاء الدعوى عن أحد المتهمين لوفاته وذلك بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، لتخريب المنشآت العامة “معبد الكرنك” بمحافظة الأقصر، واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين.

و أمرت النيابة العامة بإحالة 12 متهما من أعضاء الخلية الإرهابية التي استهدفت معبد الكرنك إلى القضاء العسكري، لمحاكمتهم طبقا لقانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.