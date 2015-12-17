تأجيل طعن المتهمين بقتل معاون مباحث قويسنا على حكم إعدامهم لـ 14 فبراير

قررت محكمة النقض، تأجيل نظر طعن 6 من المتهمين بقتل معاون مباحث قويسنا على حكم الإعدام الصادر بحقهم لجلسة 14 فبراير المُقبل للنطق بالحكم .

وكانت محكمة جنايات شبين الكوم، برئاسة المستشار عادل السيد جبر، وعضوية المستشارين حسن النجار، ومصطفى هاشم، وأمانة سر على عطا الله، وصدقت على حكم الإعدام على 6 من المتهمين بقتل معاون مباحث قويسنا، وذلك أثناء قيامه بمطاردتهم في جريمة سرقة كابلات بقرية مصطاي بقويسنا على الطريق السريع القاهرة – الإسكندرية الزراعي .

وترجع وقائع القضية إلى العام الماضي، عندما تلقى اللواء مدير أمن المنوفية، بلاغًا من مأمور قسم قويسنا، يفيد بمصرع نقيب شرطة (أحمد نشأت معاون مباحث قويسنا)، إثر إطلاق أعيرة نارية عليه وتوفى في الحال.

> وتبين بالانتقال والمعاينة وإجراء التحريات، أن وراء ارتكاب الجريمة تشكيلًا عصابيًا مكونًا من 6 أشخاص، وهم:” أشرف شحاتة علام، أسامة أحمد كامل، عبدالفتاح عبدالمنعم عبده، سامح محمد أحمد، أحمد مجدي جابر، رجب حسن عبدالفتاح “، مسجلين خطر ويقيمون بالقاهرة، حيث تبين لمباحث المنوفية قيام المتهمين بسرقة كابلات بقرية مصطاي بقويسنا على الطريق الزراعي ليلًا، وقيام الأهالي بإبلاغ الشرطة، التي انتقلت إلى هناك، حيث قام المجني عليه النقيب أحمد نشأت، معاون مباحث قويسنا بمطاردتهم وتبادل الاثنان إطلاق النار، وقام أحدهم بإطلاق أعيرة نارية عليه، واستقرت إحدى الطلقات في صدره فلقى مصرعه في الحال.

وأحيلت الواقعة إلى النيابة العامة، التي أمرت بحبس المتهمين، وأحالتهم إلى محكمة جنايات شبين الكوم التي أصدرت حكمها السابق .