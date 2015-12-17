أخبار عاجلة

قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

تأجيل طعن المتهمين بقتل معاون مباحث قويسنا على حكم إعدامهم لـ 14 فبراير

Google+ Print
تأجيل طعن المتهمين بقتل معاون مباحث قويسنا على حكم إعدامهم لـ 14 فبراير تأجيل طعن المتهمين بقتل معاون مباحث قويسنا على حكم إعدامهم لـ 14 فبراير

قررت محكمة النقض، تأجيل نظر طعن 6 من المتهمين بقتل معاون مباحث قويسنا على حكم الإعدام الصادر بحقهم لجلسة 14 فبراير المُقبل للنطق بالحكم .

وكانت محكمة جنايات شبين الكوم، برئاسة المستشار عادل السيد جبر، وعضوية المستشارين حسن النجار، ومصطفى هاشم، وأمانة سر على عطا الله، وصدقت على حكم الإعدام على 6 من المتهمين بقتل معاون مباحث قويسنا، وذلك أثناء قيامه بمطاردتهم في جريمة سرقة كابلات بقرية مصطاي بقويسنا على الطريق السريع القاهرة – الإسكندرية الزراعي .

وترجع وقائع القضية إلى العام الماضي، عندما تلقى اللواء مدير أمن المنوفية، بلاغًا من مأمور قسم قويسنا، يفيد بمصرع نقيب شرطة (أحمد نشأت معاون مباحث قويسنا)، إثر إطلاق أعيرة نارية عليه وتوفى في الحال.
> وتبين بالانتقال والمعاينة وإجراء التحريات، أن وراء ارتكاب الجريمة تشكيلًا عصابيًا مكونًا من 6 أشخاص، وهم:” أشرف شحاتة علام، أسامة أحمد كامل، عبدالفتاح عبدالمنعم عبده، سامح محمد أحمد، أحمد مجدي جابر، رجب حسن عبدالفتاح “، مسجلين خطر ويقيمون بالقاهرة، حيث تبين لمباحث المنوفية قيام المتهمين بسرقة كابلات بقرية مصطاي بقويسنا على الطريق الزراعي ليلًا، وقيام الأهالي بإبلاغ الشرطة، التي انتقلت إلى هناك، حيث قام المجني عليه النقيب أحمد نشأت، معاون مباحث قويسنا بمطاردتهم وتبادل الاثنان إطلاق النار، وقام أحدهم بإطلاق أعيرة نارية عليه، واستقرت إحدى الطلقات في صدره فلقى مصرعه في الحال.

وأحيلت الواقعة إلى النيابة العامة، التي أمرت بحبس المتهمين، وأحالتهم إلى محكمة جنايات شبين الكوم التي أصدرت حكمها السابق .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا