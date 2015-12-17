مصدر عراقى: خدم الصيادين القطريين المخطوفين وصلوا للكويت

أفاد مصدر فى الشرطة العراقية اليوم الخميس بأن الأشخاص الذين وصلوا إلى الكويت أمس هم "خدم" الصيادين القطريين المختطفين.

ونقل موقع "السومرية نيوز" الإخبارى عن المصدر القول إن "الأشخاص الذين وصلوا أمس إلى الكويت هم خدم الصيادين القطريين الذين اختطفوا فى بادية محافظة المثنى".

وأضاف المصدر، الذى طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "هؤلاء لم يتم اختطافهم مع الصيادين"، مشيرا إلى أن "القوات الأمنية قامت بنقلهم مع خيمهم وأمتعتهم إلى الكويت".

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية أمس أن الصيادين المخطوفين تحركوا فى مناطق صحراوية شاسعة ولم يلتزموا بتعليمات الوزارة بعدم تجاوز المناطق المؤمنة.

وكان مصدر فى الشرطة العراقية أعلن أمس أن مجموعة مسلحة اختطفت 16 صيادا قطريا، لافتا إلى أن من بينهم "أمير قطرى".

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