هيلث نيوز: الموجات الكهرومغناطيسية أحدث صيحة فى علاج سرطان المخ القاتل

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون سويسريون، أن الموجات الكهرومغناطيسية منخفضة الحدة قد تساعد على إبطاء النمو السريع لسرطان الدماغ القاتل.

وأوضح الباحثون أن المرضى الذين يعانون من ورم بالمخ المدعو باسم "الورم الأرومى" انخفض لديهم حجم الورم بعد تعرضهم إلى جلسة من العلاج بالموجات الكهرومغناطيسية جنبًا إلى جنب مع العلاج الكيميائى التقليدى.

وقال الباحث الدكتور روجر ستب، رئيس قسم الأورام بمركز علاج السرطان فى مستشفى جامعة زيوريخ، إن العلاج بواسطة الموجات الكهرومغناطيسية منخفضة الحدة تمت الموافقة عليه مؤخرًا فى الولايات المتحدة الأمريكية، لافتًا إلى أنه يمكن أن يكون مفيدًا فى معالجة أشكال أخرى من السرطان.

وأوضح الباحثون أن الجهاز المستخدم فى علاج الورم المخى يشبه "قبعة السباحة"، ويتكون من أقطاب معزولة به بطانة داخلية.

وأشار الدكتور جون سامبسون، رئيس جراحة المخ والأعصاب فى جامعة ديوك الطبية فى دورهام، إلى أن هذه الموجات الكهربائية تعمل على وقف انقسام وانتشار الخلايا السرطانية، وتساعد على تباطؤ الورم، وقد تؤدى إلى انكماشه وضموره.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”، وذلك فى السادس من شهر ديسمبر الجارى.

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