أخبار عاجلة

قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

هيلث نيوز: الموجات الكهرومغناطيسية أحدث صيحة فى علاج سرطان المخ القاتل

Google+ Print
هيلث نيوز: الموجات الكهرومغناطيسية أحدث صيحة فى علاج سرطان المخ القاتل هيلث نيوز: الموجات الكهرومغناطيسية أحدث صيحة فى علاج سرطان المخ القاتل
كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون سويسريون، أن الموجات الكهرومغناطيسية منخفضة الحدة قد تساعد على إبطاء النمو السريع لسرطان الدماغ القاتل.

وأوضح الباحثون أن المرضى الذين يعانون من ورم بالمخ المدعو باسم "الورم الأرومى" انخفض لديهم حجم الورم بعد تعرضهم إلى جلسة من العلاج بالموجات الكهرومغناطيسية جنبًا إلى جنب مع العلاج الكيميائى التقليدى.

وقال الباحث الدكتور روجر ستب، رئيس قسم الأورام بمركز علاج السرطان فى مستشفى جامعة زيوريخ، إن العلاج بواسطة الموجات الكهرومغناطيسية منخفضة الحدة تمت الموافقة عليه مؤخرًا فى الولايات المتحدة الأمريكية، لافتًا إلى أنه يمكن أن يكون مفيدًا فى معالجة أشكال أخرى من السرطان.

وأوضح الباحثون أن الجهاز المستخدم فى علاج الورم المخى يشبه "قبعة السباحة"، ويتكون من أقطاب معزولة به بطانة داخلية.

وأشار الدكتور جون سامبسون، رئيس جراحة المخ والأعصاب فى جامعة ديوك الطبية فى دورهام، إلى أن هذه الموجات الكهربائية تعمل على وقف انقسام وانتشار الخلايا السرطانية، وتساعد على تباطؤ الورم، وقد تؤدى إلى انكماشه وضموره.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”، وذلك فى السادس من شهر ديسمبر الجارى.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365