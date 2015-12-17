البنك التجارى الدولى: ساويرس تقدم بعرض لشراء "سى. آى كابيتال" بمليار جنيه

أعلن البنك التجارى الدولى مصر أكبر البنوك المدرجة فى مصر، اليوم الخميس، أنه تلقى عرضاً غير ملزم من شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام التابعة لرجل الأعمال نجيب ساويرس للاستحواذ على 100 بالمئة من أسهم سى. آى كابيتال المملوكة للبنك مقابل نحو مليار جنيه (127.7 مليون دولار).

وكان مصدران أبلغا "رويترز" فى وقت سابق اليوم أن ساويرس على وشك الاستحواذ على الذراع الاستثمارية للبنك التجارى الدولى بنحو مليار جنيه، وأن البنك التجارى الدولى سيعقد اجتماعاً اليوم لاتخاذ قرار سواء بالبيع أو لا.

وأوراسكوم للاتصالات والإعلام إحدى الشركات التابعة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، ولها نشاط فى مصر وكوريا الشمالية وباكستان ولبنان.

وفى حالة نجاح ساويرس فى الاستحواذ على سى. آى كابيتال ستكون ثانى صفقة استحواذ يقوم بها رجل الأعمال على مؤسسة مالية كبيرة فى مصر بعد استحواذه على بلتون المالية بنحو 650 مليون جنيه فى نوفمبر تشرين الثانى.

ولم يرد ساويرس على طلبات للتعليق من رويترز اليوم.

- رويترز: ساويرس على وشك الاستحواذ على "سى. آى كابيتال" فى صفقة بمليار جنيه

>