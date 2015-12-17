تحسن الأحوال الجوية بالإسكندرية بعد موجة أمطار رعدية غزيرة

تحسنت الأحوال الجوية صباح اليوم الخميس، على كافة أنحاء محافظة الإسكندرية وسطوع الشمس بعد أمطار رعدية غزيرة استمرت مساء أمس وحتى الساعات الأولى من فجر اليوم.

وشهد طريق الكورنيش سيولة مرورية بعد شفط مياه الأمطار المتراكمة منذ مساء أمس بطريق الكورنيش والطرق الرئيسية. يذكر أن الإسكندرية تتعرض لموجة طقس باردة وعدم استقرار فى الأحوال الجوية والتى تستمر خلال الفترة القادمة حسب توقعات خبراء الأرصاد الجوية.

>