مديرية الصحة بالإسكندرية تداهم مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان بكينج مريوط

داهمت لجنة من إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية 3 فيلات بمنطقة كينج مريوط تدار كمراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان.

وقال الدكتور مجدى حجازى، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إنه فور ورود معلومات عن تلك المراكز غير المرخصة تم عرض الأمر على الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، أثناء تواجده بالمطار استعدادًا للسفر خارج البلاد، وأعطى الوزير تعليمات بسرعة ضبط وغلق تلك الأماكن حماية لأرواح المرضى.

وأضاف أنه على إثر ذلك تم التنسيق مع اللواء أحمد حجازى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، الذى كلف قوة من قسم شرطة الدخيلة لمرافقة لجنة مديرية الصحة لمداهمة تلك المراكز.

وأوضح حجازى أن اللجنة الطبية المكونة من 5 أطباء والمشكلة من إدارة العلاج الحر والتراخيص بالمديرية بالتنسيق مع الدكتور صابر غنيم، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، وجدت إحدى الفيلات الثلاثة خالية من المرضى، رغم وجود شواهد على ممارسة العلاج فى تلك الفيلا، فيما وجدت اللجنة 26 مريضًا مدمنًا بالفيلا الثانية، و33 مريضًا مدمنًا بالفيلا الثالثة تتراوح أعمارهم بين 16 و45 سنة.

كما عثرت اللجنة على أقراص أدوية مخدرة وكمية من مخدر الحشيش، وإثر ذلك تم غلق الفيلتين وتشميعهما بالشمع الأحمر والقبض على القائمين عليهما واحتجازهم بقسم شرطة الدخيلة تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة، بعد تحرير محضر يتهمهم بحيازة وتداول المواد المخدرة وإدارة منشأة طبية بدون ترخيص واحتجاز أفراد قصريا دون سند قانونى.

وحول التصرف الذى تم حيال المرضى المتواجدين بالمركزين أشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه تم تسليم 52 من المرضى لذويهم بعد استعدائهم، وتقديم الإرشاد الطبى لهم، كما تم نقل 7 مرضى إلى مستشفى النبوى المهندس للطب النفسى بالمعمورة بسيارات الإسعاف بصحبة أطباء إدارة العلاج الحر.

يذكر أن مديرية الشئون الصحية سبق لها منذ أقل من شهر مداهمة فيلا أخرى تدار لنفس الغرض بمنطقة كينج مريوط وتم تشميعها والقبض على القائمين عليها.