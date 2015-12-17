أخبار عاجلة

قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مديرية الصحة بالإسكندرية تداهم مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان بكينج مريوط

Google+ Print
مديرية الصحة بالإسكندرية تداهم مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان بكينج مريوط مديرية الصحة بالإسكندرية تداهم مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان بكينج مريوط
داهمت لجنة من إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية 3 فيلات بمنطقة كينج مريوط تدار كمراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان.

وقال الدكتور مجدى حجازى، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إنه فور ورود معلومات عن تلك المراكز غير المرخصة تم عرض الأمر على الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، أثناء تواجده بالمطار استعدادًا للسفر خارج البلاد، وأعطى الوزير تعليمات بسرعة ضبط وغلق تلك الأماكن حماية لأرواح المرضى.

وأضاف أنه على إثر ذلك تم التنسيق مع اللواء أحمد حجازى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، الذى كلف قوة من قسم شرطة الدخيلة لمرافقة لجنة مديرية الصحة لمداهمة تلك المراكز.

وأوضح حجازى أن اللجنة الطبية المكونة من 5 أطباء والمشكلة من إدارة العلاج الحر والتراخيص بالمديرية بالتنسيق مع الدكتور صابر غنيم، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، وجدت إحدى الفيلات الثلاثة خالية من المرضى، رغم وجود شواهد على ممارسة العلاج فى تلك الفيلا، فيما وجدت اللجنة 26 مريضًا مدمنًا بالفيلا الثانية، و33 مريضًا مدمنًا بالفيلا الثالثة تتراوح أعمارهم بين 16 و45 سنة.

كما عثرت اللجنة على أقراص أدوية مخدرة وكمية من مخدر الحشيش، وإثر ذلك تم غلق الفيلتين وتشميعهما بالشمع الأحمر والقبض على القائمين عليهما واحتجازهم بقسم شرطة الدخيلة تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة، بعد تحرير محضر يتهمهم بحيازة وتداول المواد المخدرة وإدارة منشأة طبية بدون ترخيص واحتجاز أفراد قصريا دون سند قانونى.

وحول التصرف الذى تم حيال المرضى المتواجدين بالمركزين أشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه تم تسليم 52 من المرضى لذويهم بعد استعدائهم، وتقديم الإرشاد الطبى لهم، كما تم نقل 7 مرضى إلى مستشفى النبوى المهندس للطب النفسى بالمعمورة بسيارات الإسعاف بصحبة أطباء إدارة العلاج الحر.

يذكر أن مديرية الشئون الصحية سبق لها منذ أقل من شهر مداهمة فيلا أخرى تدار لنفس الغرض بمنطقة كينج مريوط وتم تشميعها والقبض على القائمين عليها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365