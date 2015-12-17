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نقيب المحامين: بدء أعمال هدم وبناء مقر النقابة العامة العام المقبل

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نقيب المحامين: بدء أعمال هدم وبناء مقر النقابة العامة العام المقبل نقيب المحامين: بدء أعمال هدم وبناء مقر النقابة العامة العام المقبل
قال سامح عاشور نقيب المحامين، إنه يتم الآن نقل إدارات النقابة للمبانى المجاورة، مضيفاً أنه سيتم بدء عملية الهدم و البناء للمقر الحالى للنقابة العامة بداية العام القادم.

وأضاف عاشور لـ"اليوم السابع"، أن مجلس النقابة يواصل الآن العمل على عددٍ من الملفات الهامة، التى يأتى على رأسها مشروع العلاج وودمج النقابات الفرعية واستقبال راغبى القيد فى النقابة.

ولفت عاشور، إلى أنه تقرر أن يتم تنظيم حفل حلف اليمين للأعضاء الجدد المقيدين بالنقابة أخر ثلاثاء من كل شهر، مؤكدًا أن اللجان النوعية بالنقابة ستنتظم فى العمل بشكل فورى، بعد أن تم التصديق على تشكيلها النهائى.

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