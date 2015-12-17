نصيحة مهمة لكل حامل.. استشيرى طبيبك قبل تعاطى الباراسيتامول

لا يمكن للمرأة الحامل أن تتعاطى دواء أو عقار دون استشارة طبيبها المتابع لحملها، مهما كانت على ثقة ودراية تامة بإمكانية استخدامها الآمن لبعض الأدوية والمراهم دون غيرها، هذا ما أكد عليه ونصح به الدكتور مروان سالم الصيدلى والباحث فى الدواء والغذاء، والذى أكد الخطأ الذى تقع فيه أغلب الحوامل بالإسراف الشديد فى استهلاك أدوية آمنة معينة.

وتابع الدكتور مروان تحذيره موضحًا أن الباراسيتامول وهو المسكن الأشهر الذى تتناوله الكثير من السيدات الحوامل، هو مسكن شهير، ولكن لابد من استشارة الطبيب المتابع للحامل خلال فترة الحمل مدى إمكانية تعاطيها له، وكذا التركيزات المناسبة والآمنة على الحمل، وكذلك الجرعات القصوى المسموح بها لها.

ويرجع الباحث فى الدواء تحذيره للحوامل من الإسراف فى تعاطى الباراسيتامول المسكن، إلى الأبحاث الأخيرة والنتائج المفاجئة التى أسفرت عنها، بحيث توصلت بعض الأبحاث إلى أن الباراسيتامول غير آمن كليًا فى فترة الحمل كما كان يعتقد ويسلم به فى السابق، مؤكدا أن النتائج والمؤشرات أسفرت عن إمكانية إصابة الأجنة بمرض ADHD أو ما يعرف بمرض فرط الحركة، كذلك حذر الأطباء من إمكانية إصابة الطفل مستقبلاً نتيجة إسراف الأم فى تعاطى الباراسيتامول أثناء شهور الحمل بقلة وضعف الانتباه أيضًا.

لذا ينصح الدكتور مروان بضرورة عدم إسراف الحامل فى تناول المسكنات حتى الآمنة بشكل عام أثناء فترة الحمل، كذلك الاهتمام بالجرعات والكميات والنسب جيدا، مع مراعاة عدم الاستهانة بأى نوع من أنواع الأدوية خلال تلك الفترة الحساسة، واستشارة الطبيب فى الجرعات المناسبة.