ابتكار كريم جديد باستخدام تكنولوجيا النانو يحمى بشرتك من أشعة الشمس

نجح فريق من العلماء الأمريكيين المتخصصين فى الأمراض الجلدية والتناسلية من جامعة ييل فى نيو هيفن، فى ابتكار كريم حديث يحمى البشرة من أشعة الشمس الضارة باستخدام تكنولوجيا النانو الحديثة، دون أى آثار جانبية تؤثر على الجلد.

وأوضح العلماء أن واقى الشمس المبتكر القائم على تكنولوجيا النانو يوفر حماية ممتازة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية مقارنة بالآثار الضارة لواقيات الشمس الحالية، ويمكن أن تكون متاحة فى المستقبل.

وأكد العلماء أن واقيات الشمس التجارية الحالية تستخدم مركبات تعمل على وقف الأشعة فوق البنفسجية (UV)، ولكن لهذه العوامل العديد من الآثار السلبية، حيث إنها تخترق سطح الجلد وقد تصل إلى مجرى الدم وهذا أمر خطير، حيث تم العثور على هذه المواد فى أنسجة الثدى والبول وهذا بدوره يعطل وظائف بعض الهرمونات.

كما أشار العلماء إلى أن التعرض للأشعة فوق البنفسجية يمكن أن ينتج أنواع الأكسجين التفاعلية السامة التى يمكن أن تضر الخلايا والأنسجة والحمض النووى، ويحتمل أن تسبب الأورام السرطانية.

>وأظهرت الاختبارات الحديثة على الكريم المبتكر من تكنولوجيا النانو أنه مقاوم للماء ويبقى على الجلد لمدة يوم أو أكثر، بعد إزالته بسهولة عن طريق المنشفة، كما أنه يحمى من الأشعة الفوق بنفسجية.

وقد نشرت نتائج البحث مؤخرًا عبر الموقع الطبى الأمريكى “Medical News Today”، وذلك فى السادس عشر من شهر ديسمبر الجارى.

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