رويترز: ساويرس على وشك الاستحواذ على "سى. آى كابيتال" فى صفقة بمليار جنيه

قال مصدران مطلعان اليوم الخميس أن رجل الأعمال نجيب ساويرس، اقترب من الاستحواذ على الذراع الاستثمارية (سى. آى كابيتال) التابعة للبنك التجارى الدولى أكبر البنوك المدرجة فى مصر فى صفقة بنحو مليار جنيه (127.7 مليون دولار).

وأضاف أحد المصدرين اللذين تحدثا لرويترز بشرط عدم نشر اسميهما: "ساويرس تقدم بعرض للاستحواذ على سى. آى كابيتال من خلال شركته أوراسكوم للاتصالات، وهناك اجتماع اليوم للبنك التجارى الدولى لاتخاذ القرار، ومن المتوقع أن يتم الاعلان اليوم بشكل رسمى عن الصفقة التى ستكون فى حدود مليار جنيه".

وأوراسكوم للاتصالات والإعلام احدى الشركات التابعة لـ"ساويرس"، ولها نشاط فى مصر وكوريا الشمالية وباكستان ولبنان.

وفى حالة نجاح ساويرس فى الاستحواذ على سى. آى كابيتال ستكون ثانى صفقة استحواذ يقوم بها رجل الأعمال على مؤسسة مالية كبيرة فى مصر بعد استحواذه على "بلتون المالية" بنحو 650 مليون جنيه فى نوفمبر.

وانتشرت شائعات قوية أمس فى سوق المال بأن ساويرس تقدم بعرض للاستحواذ على سى. آى كابيتال لكن مسؤولاً بارزاً فى التجارى الدولى نفى أمس الشائعات قبل أن يؤكدها المصدران المطلعان اليوم لـ"رويترز".

ولم يرد "ساويرس" على طلبات للتعليق من "رويترز" اليوم.