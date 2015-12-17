وزيرة الهجرة لأطفال مصريين فى مركز إيواء بإيطاليا: نقف إلى جواركم

التقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عددا من الأطفال المصريين القصر المتواجدين فى مراكز إيواء إيطالية للتعرف على مشاكلهم وإيصال رسالة لهم مفادها أن " مصر وطنهم وتقف إلى جوارهم".

وشهدت السفيرة نبيلة مكرم، وصول مركب هجرة غير شرعية إلى جزيرة صقلية فى إيطاليا، فى إطار رحلتها لزيارة مراكز إيواء الأطفال المصريين القصر الذين هاجروا إلى إيطاليا بشكل غير شرعى.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، فى تصريحات صحفية أنها علمت أثناء تواجدها فى مدينة روما بقرب وصول إحدى مراكب الهجرة غير الشرعية إلى الشواطئ الإيطالية، مشيرة إلى أنها فى ضوء العلاقات الطيبة التى تربطها بعدد من المسئولين الإيطاليين منذ عملها بالقنصلية المصرية فى صقلية طلبت التوجه إلى الميناء الذى سيصل إليه المركب.

وتابعت: "استقلينا طائرة إلى مدينة كاتانيا ومنها إلى مدينة سيراكوزا وصولاً إلى مدينة أجوستا التى يصل المهاجرين غير الشرعيين إليها".

وقالت وزيرة الدولة للهجرة فى تصريحات صحفية: "الحمد لله، المركب لم يكن عليها مصريون وكان المتواجدون على متنها مواطنين إريتريين، ولكننى اطلعت عن قرب على الإجراءات التى يتم اتباعها مع المهاجرين".

وكشفت الوزيرة أنها استمعت إلى قصص من الأطفال المصريين توضح رحلة سفرهم من مصر بشكل غير شرعى عبر البحر، وقالت: "المبالغ التى دفعوها لسماسرة الهجرة تبدأ من 15 ألف جنيه إلى 35 ألفا".

وأشارت السفيرة نبيلة مكرم، إلى أن الأطفال حكوا قصصاً موجعة عن رحلتهم بداية من الشقق السكنية التى يتم وضعهم بها فى العزب والقرى التى تعتبر النقطة الاخيرة لهم فى مصر قبل بدء الرحلة عبر البحر، وصولاً إلى طرق تخزينهم بالمراكب.

وأوضحت أن الأطفال الذين التقتهم من محافظات المنيا والدقهلية والإسكندرية، مضيفة أنها تعرفت على العزب والقرى التى تحركوا منها فى مصر عن طريق السماسرة.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة: "أحاول التعرف على المشكلة عن قرب لنقل الصورة لكافة الجهات المعنية فى ظل وجود ممثلين لوزارة الداخلية والمجلس القومى للأمومة والطفولة واللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية معى فى الزيارة".

وأوضحت أنها ألقت كلمة فى مؤتمر نظمته وزارة العدل الإيطالية بمدينة سيراكوزا عن جهود مصر وخطتها لمكافحة الهجرة غير الشرعية، لافتة إلى أنها عقدت أمس الأول الثلاثاء، 3 اجتماعات مع مدير إدارة الهجرة فى وزارة العمل، وآخر مع المستشار الدبلوماسى لوزارة الداخلية الإيطالية، ومساعد لوزير الداخلية الإيطالى.

ولفتت إلى أن الاجتماعات ناقشت هجرة القصر وأعدادهم وخطورة الوضع وكيفية محاربته.