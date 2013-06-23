"شعبة النقل" تجتمع اليوم لمناقشة توقف سيارات البضائع تحسبا للمظاهرات

تعقد شعبة النقل فى غرفة تجارة القاهرة، اليوم، اجتماعاً موسعًا لأصحاب سيارات النقل الثقيل ورؤساء جمعيات النقل فى مختلف المحافظات، لبحث توقف سيارات نقل البضائع على الطرق، اعتبارا من 28 يونيو المقبل، تحسبا لأحداث 30 يونيو.

وكان أحمد الزينى، رئيس شعبة النقل فى غرفة تجارة القاهرة، قد قال فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن الاجتماع سيناقش وقف سير سيارات النقل على الطرق بين المحافظات، خاصة أن هناك تخوفا من جمعيات نقل البضائع للعمل فى هذه الأيام، لافتا إلى أنه سيتم مخاطبة وزارة الداخلية لإبداء آرائها فى تأمين الطرق، وفى استمرار عمل سيارات نقل البضائع أو توقفها فى هذه الأيام.