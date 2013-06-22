أخبار عاجلة

شكسبير يكتب التاريخ مع ليستر.. وسان جيرمان محتكر الألقاب في فرنسا -
الأخبار - تفاصيل إنطلاق المؤتمر العلمي لإتحاد الصيادلة العرب -
الأخبار - الخارجية تطلق تقرير خطة الإستجابة الإقليمية والصمود للاجئين السوريين -
«تامر حسني بيفكرني بنفسي» و«انضربت مرتين».. أبرز 10 تصريحات لمحمد فؤاد -
العبادي: العراق يتجه إلى الإعمار والمصالحة -
وكيل الأزهر يوجه العلماء بالحديث عن العناية بالأيتام في الدورس والمحاضرات -
بالفيديو.. ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال أسيوط -
‏‫الداخلية تُحذر من نشر الأخبار الكاذبة بشأن الاشتباه بالأجسام الغريبة -
بيع دولار أمريكي من عام 1804.. بهذا السعر! -
"تعليم كفر الشيخ" يقرر إيقاف توزيع الوجبات المدرسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. ON Sport

إسراء عبدالفتاح: بديل مرسي ليس شخصًا وإنما مشروع مكتمل يشارك في صياغته سياسيون وتكنوقراط

Google+ Print
إسراء عبدالفتاح: بديل مرسي ليس شخصًا وإنما مشروع مكتمل يشارك في صياغته سياسيون وتكنوقراط إسراء عبدالفتاح: بديل مرسي ليس شخصًا وإنما مشروع مكتمل يشارك في صياغته سياسيون وتكنوقراط

كتب : محمود عباس السبت 22-06-2013 22:35

قالت إسراء عبدالفتاح، العضو المؤسس بحزب الدستور وإحدى مؤسسي مبادرة "بعد الرحيل"، أن المؤتمر الذي تعقده المبادرة حاليا هو مجرد بداية تهدف للخروج بأوراق عمل وتوصيات واضحة يخرجها عدد من الخبراء المعنيين بالشأن السياسي والاقتصادي.

وأضافت إسراء في تصريحات لـ"الوطن" أن هذا المؤتمر يعد إجابة على استفسارات الشعب المصري المستمرة عن البديل للرئيس مرسي، لافتة إلى أن البديل المقترح بعد مرسي ليس شخصًا بعينه، وإنما مشروع مكتمل يشارك في صياغته عدد من السياسيين والتكنوقراط والخبراء الأمنيين والحقوقيين المعنيين بأحوال المواطنين.

وتابعت العضو المؤسس بحزب الدستور: "أشعر أن التداعيات التي تتطور خلال الفترة الأخيرة، سواء التصريحات المستفزة من السفيرة الأمريكية أو تعيينات المحافظين، تصب في تحفيز الشعب المصري على النزول للميادين يوم 30 يونيو، والقضاء على حكم الإخوان في ".

وعن التصريحات التي أدلى بها عدد من المنتمين لتيارات الإسلام السياسي بشأن تظاهرات 30 يونية، قالت إسراء: "الشعب المصري يستطيع أن يقرأ ما بين السطور ويفهم جيدا تنظيم تيار لمليونية تهدف لنبذ العنف، في حين يهدد أنصاره بسحق المتظاهرين المعارضين لهم، ولابد أن يعرف الجميع أن أحدا لن يستطيع سحق المصريين، وكل ما يفعله هؤلاء يحفز الشعب المصري أكثر على استرداد ثورته".

وأكدت إسراء أن تظاهرات 30 يونيو لن تكون يوما واحدا فقط "بل ستكون بداية لمقاومة مستمرة قد تكون أطول من فترة خلع نظام مبارك، ولكنها ستؤدي في النهاية لسقوط نظام الإخوان ونهاية حكمهم للبلاد".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الاخبار - رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة : مصر تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على إستقرار المنطقة

الاخبار - رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة : مصر تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على إستقرار المنطقة

الأخبار - التعاون الإقتصادي بين مصر وأمريكا ملف رئيسي على طاولة مباحثات السيسي وترامب

الأخبار - التعاون الإقتصادي بين مصر وأمريكا ملف رئيسي على طاولة مباحثات السيسي وترامب

قابيل يصدر قرارًا بتشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السوداني

قابيل يصدر قرارًا بتشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السوداني

رئيس البرلمان من بنجلادش: نحن برلمانيون ورمز ديمقراطية مصر

رئيس البرلمان من بنجلادش: نحن برلمانيون ورمز ديمقراطية مصر