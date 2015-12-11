النشويات والتمر.. أبرز طرق زيادة الوزن واحذر هذه الأخطاء

طرق زيادة الوزن والتخلص من النحافة

طرق التخلص من النحافة ومحاولة البعض لزيادة الوزن غالبا ما تبوء بالفشل، وذلك لأخطاء كثيرة يرتكبها البعض خلال تطبيقهم لطرق زيادة الوزن، وهو ما يعيق أجسامهم عن الاحتفاظ بالدهون وزيادة الوزن.>طرق زيادة الوزن كثيرة، أهمها حسب توضيح الدكتور صابر الغرباوى استشارى أمراض السمنة والنحافة، محاولة تعديل النظام الغذائى لمن يرغب فى زيادة الوزن، بمحاولة إدخال عناصر هامة وسعرات حرارية كثيرة وعالية ومركزة، بحيث يعجز أمامها الجسم عن حرقها بشكل سريع وكامل، خاصة أولئك الذين يعانون زيادة فى حرق الجسم.

وتابع استشارى السمنة والنحافة حديثه، مؤكدا أن النشويات من الصعب حرقها إذا كانت كمياتها جيدة، وكذلك التمر بكميات جيدة يوميا يساعد على زيادة الوزن والتخلص من النحافة، وأيضا الاهتمام بزيادة كم الوجبات اليومية وزيادة كميات الطعام بها، كخطوة للتخلص من النحافة ومحاولة زيادة.

أشياء لا تفعلها إذا رغبت فى زيادة الوزن

>وتابع الدكتور صابر حديثه عن زيادة الوزن، موضحا أن الكثير من الأخطاء التى قد يرتكبها بعض من يعانون من النحافة، ويسعون لزيادة الوزن، وهى ما تجعل كل مجهودهم يذهب هباء، ويعانون من حرق سريع للدهون التى يتناولونها على مدار اليوم.>زيادة الحركة والنشاط بشكل مبالغ فيه أثناء الأعمال المنزلية، أو إنجاز مهمات العمل المختلفة، ينشط من القدرة على الحرق لدى الذين يعانون من نحافة ويرغبون فى زيادة الوزن.

زيادة عدد الوجبات اليومية دون زيادة كميات الطعام بها، يساعد على حرق أعلى للطعام وعدم زيادة الوزن.

الإفراط فى ممارسة التمارين الرياضية، يساعد بالطبع على الحرق الدائم للدهون وصعوبة زيادة الوزن.

التركيز على تناول الخضروات والسلطات، والبعد عن النشويات والأطعمة الدسمة والدهون، كونك نباتيا يصعب عليك زيادة الوزن.