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جابر نصار يحذر من مراكز تدريبية تزعم إصدار بطاقات "مستشار تحكيم دولى"

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جابر نصار يحذر من مراكز تدريبية تزعم إصدار بطاقات "مستشار تحكيم دولى" جابر نصار يحذر من مراكز تدريبية تزعم إصدار بطاقات "مستشار تحكيم دولى"
حذرت جامعة القاهرة، من المراكز التدريبية التى تقوم بتنظيم دورات تدريبية فى مجالات مختلفة، وتستغل حاجة الشباب للعمل أو الترقى فيه وخاصة مجالات التنمية البشرية والتحكيم والعقود وغيرها من المجالات المتعددة، وتزعم إصدار كارنيهات أو بطاقات باسم "مستشار أو مستشار تحكيم أو محكم دولى" أو غير ذلك من المسميات.

وقال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك"، إنه للأسف يتعاون معهم بعض الأساتذة والمستشارين بحسن نية أو بسوء نية، وأنه تم التنبيه على بعضهم، فانتبهوا، أما البعض الآخر فيقول إن مساهمته لا تعدو أن تكون إلقاء محاضرة فقط ونحن نراه مشاركا فى هذا النصب والعمل المخالف للقانون .

وأضاف الدكتور جابر نصار، أن الجامعة تؤكد لطلابها ولجميع المصريين أن هذه الشهادات بغير قيمة وبغير أثر ولا يعتد بها فى أى مجال ولا تخرج عن كونها نصبا ووهما.

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