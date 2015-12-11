وزير البترول يصدر حركة تنقلات وترقيات جديدة بين قيادات القطاع

أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، حركة تنقلات وترقيات جديدة بين قيادات شركات قطاع البترول، شملت تعيين المهندس هانى زكى سيد عمر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سيناء للخدمات البترولية والتعدينية، والمهندس السيد عبد اللطيف بدير رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بتروسلام.

كما شملت حركة التنقلات تعيين المهندس ياسر بهنس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تاون جاس، والمهندس محمد السعيد على محمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أوسوكو.

وتعد حركة الترقيات التى أصدرها المهندس طارق الملا هى الأولى منذ توليه حقيبة وزارة البترول فى حكومة المهندس شريف إسماعيل، حيث يسعى "الملا" إلى ضخ دماء جديدة فى القطاع، تستطيع تلبية دفع عجلة الإنتاج والتنمية، بما يواكب خطة وسياسة الدولة بالنهوض بالاقتصاد المصرى.