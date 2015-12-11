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الصحة تشن حملات مع مباحت التموين لضبط الأعضاء الذكرية الصناعية من الأسواق

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الصحة تشن حملات مع مباحت التموين لضبط الأعضاء الذكرية الصناعية من الأسواق الصحة تشن حملات مع مباحت التموين لضبط الأعضاء الذكرية الصناعية من الأسواق
أكد مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان، أن الإدارات المختصة عن تسجيل المستلزمات الطبية بالوزارة بالتعاون مع مباحث ، ستشن حملات منظمة لضبط الشركات التى تقوم بتوزيع الأطراف والأعضاء الذكرية الصناعية غير المرخصة بالأسواق والصيدليات.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" ، أن وزارة الصحة لا تصرح ببيع الأطراف والأعضاء الذكرية الصناعية مطلقا وإنما تقوم بالترخيص لانتاج الاطراف الصناعية مثل اليد والقدم وغيرها .

وأضاف المصدر، أنه سيتم إبلاغ مباحث التموين والتموين الطبى وتوجية عدد من المفتشين للكشف عن الشركات التى تقوم ببيع الأعضاء الذكرية الصناعية وتحرير محاضر للمخالفين .

وكشف المصدر، أن الأعضاء الذكرية الصناعية تتسبب فى تأثيرات سلبية على الصحة العامة للسيدات اللواتى يستخدمونها بطريقة غير آمنه ويوجد أعضاء ذكرية صناعية تتحرك داخل مهبل السيدة بشكل اهتزازى تتسبب فى خروج موجات مؤثرة وخطيرة على الصحة العامة للسيدة وخطرة على جهازها التناسلى.

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مصر 365

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