ابتكار جهاز جديد لعلاج جفاف العين يعمل بالوايرلس

إنجاز طبى كبير كشفت الأبحاث الطبية الحديثة النقاب عنه مؤخراً، حيث تمكن فريق من العلماء بجامعة ستانفورد الأمريكية من تطوير جهاز جديد يساهم فى تحفيز إفراز الدموع من العين، وهو ما يمنح الأمل للملايين من المرضى الذين يعانون من متلازمة جفاف العين، والتى تعد من أكثر أمراض العين شيوعاً على مستوى العالم.

ويبلغ طول الجهاز الجديد 16 ميليمتر، وعرضه 4 مم، وسمكه 1 مم، وتم إجراء التجارب الخاصة به على الحيوانات، حيث تمت زراعته أسفل الغدة الدمعية السفلية لعين مجموعة من الأرانب، وأكد التقرير أنه بعد تنشيطه لا سلكيا باستخدام شبكة الوايرلس، يساهم فى زيادة إنتاج الدموع بنسبة 57%.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Journal of Neural Engineering" فى الحادى عشر من شهر ديسمبر الجارى.

وينجم جفاف العين عن نقص إفراز الدموع وانخفاض مستوياتها على سطح العين، وهو ما يؤدى إلى التهاب ملتحمة العين وقرنيتها، ولا يوجد حتى الآن أى علاج فعال لهذا المرض.

وسيحاول الباحثون خلال المرحلة المقبلة تقييم جودة الدموع التى يتم إفرازها بواسطة العين، وقياس حجمها ومستويات البروتينات والدهون الموجودة بها.

جدير بالذكر أيضاً أن هذا الجهاز الجديد يخضع حاليا للتجارب الإكلينيكية كى يتم التصديق عليه بواسطة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA.