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محافظ سوهاج يتابع حملة مكبرة لرفع القمامة ومخلفات البناء

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محافظ سوهاج يتابع حملة مكبرة لرفع القمامة ومخلفات البناء محافظ سوهاج يتابع حملة مكبرة لرفع القمامة ومخلفات البناء
تابع الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، اليوم، الحملة المكبرة بحى شرق التى بدأت بشارع الـ15 وشارع أسيوط – سوهاج، ومنطقة كنيسة مارى جرجس وميدان الثقافة وشارع التحرير أمام مستشفى الهلال للتأمين الصحى.

شدد المحافظ على شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسرعة الانتهاء من أعمال تغير إحدى مواسير الصرف الرئيسية بالمنطقة، على أن يقوم حى شرق بإعادة رصف الشارع مع إزالة المخلفات الناتجة من الحفر، كما يقوم حى شرق بتركيب بلدورات جديدة بالجزيرة الوسطى بشارع التحرير ودهان الأرصفة.

كما تفقد الحملة المكبرة لرفع القمامة ومخلفات البناء ورفع مستوى النظافة بشارع الترعة المردومة بمدينة ناصر والتى تقوم بها الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، وكلف إدارة مرور سوهاج بسرعة توفير أحد أفراد المرور بالشارع لمنع سير السيارات فى اتجاه معاكس.

وأوضح المهندس شعبان قنديل السكرتير العام للمحافظة بأنه سيتم تركيب مقاعد من الجرانيت لخدمة رواد الكورنيش الشرقى على النيل.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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